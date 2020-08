The Voice – 3 coachs totalement bouleversés par une mort tragique !

Ifé, candidat de The Voice 2020, a ému aux larmes tous les coachs en revenant sur le décès tragique de son frère dans un accident de voiture.

Samedi dernier, lors de la diffusion de The Voice, Ifé a de nouveau fait succomber tous les coachs grâce à son talent et notamment le coach dont il a choisi de rejoindre l’équipe le temps du programme : Marc Lavoine. Le candidat de 27 ans, qui avait pour l’occasion choisi de réinterpréter le titre Glory Box de Portishead, est parvenu à faire buzzer le chanteur et donc à être sélectionné pour les demi-finales.

« Le jour où j’ai senti que mon petit-frère n’allait pas revenir en vie »

Ifé a par la suite expliqué lors d’une interview accordée à Gala ne pas avoir choisi d’interpréter cette chanson par hasard : « Le texte parle des couloirs sombres de la vie de quelqu’un et ça m’a ramené à une scène spécifique que j’ai vécue, celle du jour où j’ai senti que mon petit-frère n’allait pas revenir en vie. Ce jour-là, je me suis retrouvé dans sa chambre. J’étais tout seul, à genoux, les yeux fixant le plafond et je crois que ça a été les deux heures les plus sombres de mon existence ».

En effet, le petit frère du chanteur Ifé est malheureusement décédé dans un tragique accident de voiture, survenu en février 2016. Suite à ce drame, le jeune homme est parvenu à remonter la pente grâce à la musique, sa passion depuis toujours.

« La musique a toujours été une passion pour moi, une passion qui s’est justement développée avec mon petit frère », a également confié Ifé.

Ifé rend un sublime hommage à son petit frère décédé en interprétant Glory Box, de Portishead

En interprétant Glory Box de Portishead, samedi soir dernier devant les juges de The Voice, Ifé souhaitait alors rendre un bien bel hommage à son petit frère, parti trop tôt : « Je savais pourquoi je montais sur scène, je montais sur scène pour rendre hommage à mon frère. Je connaissais ma chanson, elle était en moi. J’ai donné le maximum tout en me disant que mon petit frère était en train de m’écouter.«

Le moins que l’on puisse dire est que l’interprétation toute particulière du candidat de l’équipe de Marc Lavoine, emprunte de sensibilité et de puissance à la foi, à réellement bouleversé les coachs. Une performance qui est à retrouver en streaming sur le site de la chaîne TF1.

Biographie express d’Ifé (The Voice 2020)