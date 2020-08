Little Britain : la série de retour sur Netflix ?

Netflix préfère effectivement accorder une nouvelle chance à des séries qui ont fait leurs preuves par le passé, au point d’avoir une renommée mondiale. À ce titre, elle se dirige bien plus rarement vers des séries au succès modéré. Pourtant, depuis quelques jours, la rumeur veut que le service de VOD s’intéresse particulièrement à Little Britain, une série satirique sur la société britannique, qui ne semble pas avoir réellement fonctionné en France, au contraire des États-Unis.

Little Britain, une série radio portée à la télévision

À l’origine, Little Britain est une série radio composée de différents sketchs, diffusée sur les ondes de BBC Radio 4 en 2001. Mise en scène par Matt Lucas et David Walliams, deux humoristes anglais, cette production atypique remporte alors un succès fulgurant, au point que la BBC demande au duo de concocter une version télévisée. Accédant à leurs demandes, et encouragés par les nombreux amateurs de l’émission, les deux comiques mettent au point une série d’épisodes courts de 25 minutes. Composée principalement de petits sketchs sans langue de bois, elle a la particularité de ne s’organiser qu’autour de deux acteurs, à savoir Lucas et Walliams en personne. Chacun interprète de multiples personnages, en étant grimé et maquillé, jusqu’à être totalement méconnaissable. Leur but ? Présenter une galerie de personnalités toutes plus déjantées les unes que les autres, grâce à un humour potache et totalement caricatural. Entre l’assistant gay du Premier ministre, l’adolescente banlieusarde à l’éducation douteuse, ou le jeune homme handicapé capricieux qui fait tourner en bourrique son meilleur ami, les situations abordées dans Little Britain sont dignes de l’humour anglais bien connu. Caustique et pleine de clichés, la série n’en a pas moins été un succès Outre-Manche, comme le prouvent ces 3 saisons.

Un reboot de Little Britain par Netflix ?

Aussi étonnant que cela puisse paraître, tant la série semble à contre-courant de toutes les productions déjà vues sur Netflix, la plateforme de streaming aurait approché les créateurs du show pour discuter d’un possible reboot. Bien que ce ne soit que des rumeurs, le service de VOD aurait proposé environ trois millions de livres sterling à Matt Lucas et David Walliams, pour mener à bien ce projet. Une somme loin d’être négligeable pour une série qui ne semble pas exiger un énorme budget. Alors qu’aucune décision n’a encore été prise du côté des deux humoristes, les discussions seraient encore en cours à l’heure qu’il est. Néanmoins, lors d’une interview à BBC 2, Lucas a laissé sous-entendre qu’un retour de Little Britain pourrait arriver.

« Nous avons eu une conversation avec eux donc l’idée est déjà plantée dans notre tête. Nous aimerions beaucoup ramener la série d’une manière ou d’une autre. Nous sommes tous les deux très occupés, mais nous parlons souvent ensemble et avions aussi l’idée de ramener Little Britain sur le devant de la scène ».

En 2019, des rumeurs de réapparition du show couraient déjà, notamment parce que le duo s’était retrouvé pour un épisode spécial « Little Brexit ». Gageons que si Netflix s’y intéresse à ce point, une annonce devrait être faite en ce sens d’ici peu de temps.