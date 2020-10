Les serrures intelligentes connectées sont-elles l’avenir de nos maisons ? Une plateforme lance sa campagne !

View this post on Instagram

🤗 Hellllooooo les IG ! Aujourd'hui c'est réflexion autour de notre future maison connectée ! 🏠📱📶 . Notre constructeur "Constructions de l'Erdre" intègre désormais la domotique dans toutes ses realisations, youppiiii ! 😃 Nous avons donc un pack domotique Tydom 1.0 de Delta Dore, avec modules volets roulants déjà prévus, mais souhaitons pousser "l'expérience" un peu plus loin ! 😜 Nous envisageons de pouvoir gérer également : – les zones de chauffages – les alarmes intérieures et extérieures – les variations de lumières dans salon et séjour . . . >> on hésite aujourd'hui à garder la Tydom 1.0 en y ajoutant les nouveaux modules souhaités ou passer directement à la Tydom 2.0 qui intègre en plus une batterie de secours et une carte sim, mais qui coûte quand même un peu plus cher… 🤑 . . ❓Avez-vous des conseils à nous donner ou une expérience à partager svp ? 😃 . Beau dimanche 🤗 . . . #HappyHouse44 #Construction #MaisonNeuve #terrain #SaintHerblain #ConstructionsDeLErdre #DeltaDore #Tydom1.0 #Tydom2.0 #Tydom #domotique #maisonconnectee #TeamConstruction #automation #connectedhouse