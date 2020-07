Les 20 meilleurs sites de streaming gratuits pour films et séries !

Toutefois, il est n’est pas simple de trouver un site de streaming gratuit pour avoir accès aux derniers films et séries gratuitement. Pas de crainte !

Nous avons préparé la liste des 20 meilleures plateformes de streaming gratuites. Allons-y !

Voirfilms.al

Sur ce site de streaming gratuit, l’internaute peut regarder ses séries et films préférés, mais aussi les télécharger. La plateforme propose des milliers de productions, disponibles en français ou sous-titré.

SokroStream

Sur SokroStream, les internautes peuvent enrichir le catalogue de films et de séries déjà présent sur ce site de streaming, ce qui vous permet donc d’avoir accès aux dernières productions à regarder en streaming dans une haute qualité.

Zone Streaming

Si vous êtes à la recherche d’un film ou d’une série à regarder gratuitement en streaming, ce site est sans doute le bon endroit. Cerise sur le gâteau, les dernières nouveautés sont présentes sur la plateforme.

Streamingdivx.org

Ce site de streaming gratuit propose un large catalogue de séries et de films, organisé en différentes catégories (comédie, romance, famille, drame, opera, action, biopic, aventure, fantastique, etc.) et en classement.

Filmgratuit.net

Cette plateforme de streaming gratuite est très bien organisée. L’internaute peut donc trouver ce qu’il cherche en un clin d’œil. Il suffit de taper le nom du film ou de la série dans la barre de recherche, et le tour est joué !

Papystreaming.stream

Vous allez sans doute apprécier ce site de streaming gratuit. Pourquoi ? Puisqu’il propose de nombreux films et séries, ainsi que des mangas en français et en HD. Et, la bonne nouvelle, le classement se fait par catégorie (aventure, crime, animation, action, etc.) et par année. Vous y trouverez facilement ce que vous recherchez !

Liberty VF

Vous êtes à la quête d’un film ou d’une série intégralement en VF ? Pas besoin de rechercher ailleurs ! Liberty VF est certainement la bonne adresse ! A noter que les contenus sont proposés en VF, et ne sont donc pas sous-titrés. Cette plateforme est parmi les rares à proposer cette option.

Voirseries.co

Vous êtes à la recherche d’une série récente à regarder gratuitement en streaming, Voirseries.co est certainement le site de référence. Les fans des séries peuvent trouver les derniers épisodes qui sont mises en ligne très rapidement. Par ailleurs, le contenu est très bien classé sur le site, par popularité, par date et par genre. Que demander de mieux ?

Filmzenstream.online

Sur Filmzenstream.online, on trouve les meilleurs films les plus récents. La bonne nouvelle, la qualité est au top ! Cette plateforme est parmi les meilleurs sites de streaming gratuits où regarder un film tout en étant « Zen ». Dites au-revoir aux sites proposant des contenus de qualité médiocre !

Stream Complet

Comme son nom l’indique, ce site de streaming est complet. Vous y trouverez tout ce dont vous avez besoin ! Sur son catalogue, on trouve plus de 150 000 films en VF, sachant qu’ils sont organisés en différentes catégories. Parmi les films récents, on trouve « Made in China », « Terminator : Dark Fate »… ou encore « La chute du président ».

French Stream

Sur French Stream, on trouve des films, des séries, mais aussi des mangas les plus récents. Cette plateforme est surtout recommandée aux personnes à la recherche d’un contenu en VF et non pas en VOSTFR.

Film Streaming Plus

Certes, ce site de streaming ne propose pas aux internautes les dernières sorties du moment, mais son catalogue nous offre un large choix de séries et de films dans une excellente qualité, comme par exemple « Premier de la classe », « Brian Banks », « Apollo 11 » … ou encore « Fast & Furious : Hobbs & Shaw ».

VK Streaming

Ce site est parmi les meilleures plateformes de streaming gratuites. On y trouve un large catalogue de films, notamment les contenus les plus récents. Pas de crainte ! La qualité est au top.

Cinemay

Si vous êtes à la recherche d’un film en VP, Cinemay est fortement recommandé. On y trouve des films ou des séries, sachant que le classement se fait par année et par catégorie. Le site propose aussi une rubrique spéciale pour les films Box Office.

Film streaming

Comme son slogan l’indique, visiter Film Streaming, c’est comme si on plonge dans un cinéma en ligne, sauf que c’est totalement gratuit. Le catalogue est très riche en films de très bonne qualité. Pour rappel, ce site de streaming propose également du contenu en VF.

Streamway

Sur Streamway, les fans peuvent regarder les derniers films du moment en streaming. Ils sont classés en plusieurs catégories, notamment action, policier, animation, aventure, bollywood, comédie dramatique, horreur, romance, crime, etc. Par ailleurs, les internautes peuvent demander un film en envoyant un message par email ou sur la page Facebook du site. Qui dit mieux ?

Streamiz HD

Sur la plupart des sites de streaming gratuits, les internautes sont souvent dérangés par les annonces publicitaires qui sortent de nulle-part. Sur Streamiz HD, aucun pop-up publicitaire ne vous dérangera, sachant que les films proposés sont d’excellente qualité.

Series Streaming

Certes, ce site ne propose pas les séries les plus récentes, mais on trouve quand-même de bons contenus, comme « La Casa de Papel », « S.W.A.T. », « The Walking Dead », « F.B.I. », « Good Doctor »… ou encore « New Amsterdam ».

HDS Streaming

Cette plateforme est sans doute parmi les meilleurs sites de streaming où regarder des séries en excellente qualité. Le classement se fait par genre et par ordre alphabétique. On trouve par exemple la fameuse série « Game of thrones », « Black summer »… ou encore « La casa de papel ».

Amazon Prime Video

Sur ce site nous propose plusieurs films, séries et spectacles humoristiques. Après l’essai gratuit, il va falloir payer 2,99$ par mois pendant les premiers six mois, puis 5,99$ par mois après la fin de la première période.

En Stream

Plateforme de streaming très récente, En Stream a l’avantage de proposer une sélection très variée de films et séries de tous les genres : action, comédie, dramatique, thriller, il y en a véritablement pour tous les goûts et nul doute que vous y retrouverez votre genre !

Le site permet de faire une demande d’un film particulier si jamais le vôtre ne se trouve pas dessus, ce qui est un véritable avantage lorsqu’on désire compléter son catalogue.

Vous pouvez aussi classer les films proposés par réalisateur, et ainsi regarder d’une traite tous les films d’une personne en particulier, par exemple !

Illimitestreaming

Comme son nom l’indique, ce site vous propose un choix quasi-infini de séries et films pour tous les âges et toutes les catégories.

Il a l’avantage de posséder des lecteurs performants et variés, de quoi pouvoir regarder sa vidéo dans les meilleures conditions et selon sa connexion. Le streaming qui y est proposé est d’ailleurs assez solide et les pertes ou chutes de connexion sont très rares, ce qui est un vrai plus lorsqu’on veut passer du temps à regarder une série le soir après le travail !

Enfin, la plateforme est mise à jour très régulièrement et vous pourrez y trouver les sorties les plus récentes, même depuis 2020 !

KuB

KuB, ou Kultur Bretagne, est une plateforme de streaming dédiée à la culture. Entre documentaires et films thématiques, vous pourrez retrouver toutes sortes de vidéos en accès libre, d’une très bonne qualité et le tout entièrement gratuit.

L’interface du site est extrêmement bien travaillée et elle permet de naviguer facilement, intuitivement, et sans difficulté entre les différentes catégories de la plateforme. De plus, l’équipe qui travaille derrière est composée d’experts de leur domaine, qui apportent un véritable plus-value, qui se voit d’ailleurs directement en arrivant sur la page d’accueil.

Retrouvez l’intégralité des courts et long-métrages documentaires les plus qualitatifs du marché sur ce site, en toute simplicité !

Youtube

Et oui, ce dernier choix peut surprendre, mais on oublie rapidement que Youtube permet de consulter et regarder gratuitement un contenu de qualité. Même si la plupart des vidéos sont amatrices et sont parfois peu intéressantes, le fait que la plateforme se démocratise de plus en plus auprès des professionnels lui apporte un intérêt grandissant.

Vous pourrez y retrouver des vidéos d’avis sur un produit ou un service, des tutoriels pour vous améliorer sur un sujet, des cours en ligne, et encore bien des choses !