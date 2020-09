Killing Eve en streaming : une saison 2 au suspens intenable

La série évènement, portée par Sandra Oh et Jodie Comer, débarque pour une nouvelle saison à retrouver en streaming sur TF1 Séries Films depuis le 12 janvier dernier.

Killing Eve : un scénario prenant

Le synopsis de Killing Eve, dont la deuxième saison est disponible sur la plateforme TF1 Séries Films depuis janvier 2020, s’attache à suivre le quotidien de Eve Polastri, une bureaucrate sans histoire qui officie au MI5, loin du terrain. Mère de famille, elle est également l’épouse de Niko Polastri, un mari réellement conciliant.

D’apparence donc, Eve Polastri mène une existence épanouie. Pourtant, elle étouffe littéralement dans son quotidien tranquille, elle qui rêve de revêtir le costume d’agent secret et s’ennuie fermement derrière son bureau. En effet, Eve se révèle particulièrement douée pour pister les criminels engagés par les puissances étrangères. Un talent qui ne tarde pas à être repéré par la responsable de la section russe du MIE, Carolyn Martens, laquelle cherche à mettre sur pied une cellule officieuse pour traquer une tueuse à gages qui laisse de nombreux cadavres à travers l’Europe. Eve, recrutée par Carolyn pour prendre la tête de cette cellule non officielle, dispose néanmoins de très peu de moyens : trois agents, dont une recrue junior qui n’est autre que le fils de sa patronne. La mère de famille pourra également compter sur un as de l’informatique.

En étant chargée de cette mission toute particulière, la vie de Eve Polastri va alors être bouleversée. La mère de famille va délaisser son foyer pour se lancer sur les traces d’une certaine Villanelle, virtuose du crime et tueuse à gages surentraînée, totalement psychopathe.

Une traque qui va la conduire de Paris à la Bulgarie, en passant par Londres, Berlin et Moscou. Sa traque ne tarde pas à être repérée par Villanelle en personne, qui au lieu de s’en inquiéter va au contraire s’en amuser… En effet, la tueuse à gages a tendance à s’ennuyer dès lors qu’elle ne fait pas de chaque exécution une réelle fête ! Elle s’amuse alors à approcher Eve sans que celle-ci ne s’en aperçoive, lui laisse des indices et lui fait même parvenir des cadeaux… Une relation réellement curieuse va alors se mettre en place entre Villanelle et Eve, que tout semble pourtant opposer. Chacune va subjuguer l’autre, jusqu’à l’obsession.

Au casting de Killing Eve, deux comédiennes talentueuses

La comédienne canadienne Sandra Oh, révélée par la série Grey’s Anatomy, se voit avec Killing Eve confier un rôle à la mesure de ses talents, celui de l’agent Eve Polastri. Quant à la tueuse à gages Villanelle, elle est campée avec flamboyance par la comédienne britannique Jodie Comer, remarquée pour son rôle dans Thirteen et Docteur Foster. Cette dernière confie d’ailleurs avoir usé de tous les stratagèmes pour décrocher ce rôle qu’elle convoitait tant. Lors du casting, Jodie Comer, dotée d’un certain talent pour les accents, est ainsi parvenue à imiter avec brio plusieurs accents : russe, français, italien, londonien populaire et new-yorkais snob… De quoi taper dans l’oeil des recruteurs !

Quant à Sandra Oh, elle était tellement ravie de se voir proposer un rôle ne faisant pas référence à ses origines coréennes, qu’elle a immédiatement accepté. Une décision qui lui a permis de remporter en janvier 2019 le Golden Globe de la meilleure actrice dans une série dramatique.