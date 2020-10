iPhone 12 : Nouvelles révélations pour la keynote du 13 octobre d’Apple !

Alors que le mois de juin a déjà été problématique avec la présentation du nouvel OS, nous apprenons aujourd’hui que la keynote du 13 octobre sera réalisée en vidéo. Vous n’aurez donc pas la presse qui sera dépêchée sur place pour des raisons sanitaires bien sûr. Comme c’est le cas lors d’un tel évènement, il y a un véritable flou avec deux hypothèses. Soit, Apple sera en mesure de présenter l’iPhone 12 le 13 octobre avec une mise sur le marché quelques semaines plus tard. Soit, la firme de Cupertino a d’autres projets un peu moins sympathiques.

Un planning supposé pour Apple

Avec le coronavirus, la firme de Cupertino est contrainte de revoir sa copie avec notamment la présentation des produits via plusieurs journées. Il y a toutefois un tweet assez spécial qui a été partagé par Jon Prosser. Nous rappelons que ce dernier est souvent au courant de toutes les indiscrétions à ce sujet, il peut donc transmettre de vraies informations. Par contre, Apple ne réfute aucune thèse, mais elle ne valide pas les rumeurs, il faut alors prendre les données avec des pincettes.

Iphone 12 sort bientôt. La fille qui va m'offrir je l'épouse directement. Mince 😬 je crois que je dois arrêter de regarder les Bisounours ça me donne les hallucinations😅 — Djonlaye Lemankreo (@DjonlayeLemank3) September 9, 2020

L’iPhone 12 Pro pourrait être vendu en novembre, mais aucune date n’est apparemment disponible .

. Pour l’iPhone 12 classique qui serait donc le remplaçant de l’iPhone 11 serait proposé le 12 octobre avec une livraison le 19 du même mois.

Un évènement spécial sera proposé pour l’iPhone 12 le 12 octobre et non le 15 septembre.

Apple donne rendez-vous le 15 septembre pour une Keynote virtuelle ! https://t.co/ZckPPp7e5M — Booska-p.com (@booska_p) September 9, 2020

De ce fait, la keynote du 13 octobre serait surtout destinée selon les rumeurs à la présentation officielle de l’OS, mais également les différents produits comme le nouveau casque haut de gamme ainsi que la gamme des iPad. Pour ces derniers, il y a d’autres spéculations avec une présentation en même temps que l’Apple Watch. Dans tous les cas, les informations montrent que le téléphone et les autres produits ne seraient pas présentés en même temps. À cause du coronavirus, des problèmes au niveau des conceptions auraient été identifiés, cela occasionnerait donc des retards pour les livraisons. Ce serait en partie à cause de cela que l’iPhone 12 serait en vente en Octobre.

Quatre iPhone en préparation chez Apple

La firme de Cupertino vous proposerait une gamme composée de quatre iPhone. Vous aurez toutefois deux gammes : iPhone 12 et iPhone 12 Pro. Le premier sera décliné en deux versions avec une dalle de 5.4 pouces et un autre de 6.1 pouces. Le choix dépendra de vos préférences en termes de taille, mais comme pour l’iPhone 11, il y aura sans doute des différences au niveau des caractéristiques. Pour l’iPhone 12 Max et 12 Pro, vous aurez une seule taille apparemment à savoir 6.1 pouces.

L’iPhone 12 pro Max sort qu’en Novembre choqué et déçu — H (@H_Ngdn) September 9, 2020

Bien sûr, la compatibilité avec la 5G serait au rendez-vous pour le plus grand bonheur de tous les fans d’Apple. Toutefois, la principale interrogation s’articule autour du design, car celui-ci va-t-il être modifié ? La firme de Cupertino n’est pas toujours surprenante à ce niveau, mais d’autres estimes que l’encoche pourrait être réduite pour les quatre références d’iPhone. N’oubliez pas qu’elle a été pointée sérieusement du doigt depuis sa sortie, mais ce sont des rumeurs. Toutefois, Ming-Chi Kuo estime que la caméra pourrait être plus petite, cela permettrait alors de réduire la taille de l’encoche qui ne disparaîtrait pas pour autant. Rendez-vous donc le 13 octobre à 19 heures pour connaître le planning officiel.