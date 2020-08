Nouvel Imac 2020, tout ce que l’on sait à ce stade

Chaque année, la marque Apple, idolâtrée par de nombreux fans à travers le monde, met à jour et propose de nouvelles versions de ses produits les plus populaires. Iphone, Imac ou encore MacBook pro, la liste est encore longue, et le prix, souvent important, de ces petits joujoux ne ralentit pas pour autant les ardeurs de millions de consommateurs.

Pas facile de savoir quelles sont les intentions d’Apple, avant que la firme ne présente sa fameuse conférence de presse annuelle, la Keynote. Si aucune date n’a encore été révélée pour l’année en cours, beaucoup d’internautes espèrent une annonce prochaine.

Malheureusement, les fans de la marque sont pour le moment dans le flou le plus total, et ils n’ont aucun indice à se mettre sous la dent. On ne peut que leur souhaiter des nouvelles très rapidement !

À défaut d’avoir une date pour la conférence annuelle des projets d’Apple, de nombreux adorateurs de la marque extrapole le design de leurs futurs produits préférés. Parmi eux, Viktor Kádár et Patrik Borgatai, deux artistes, ont imaginé le look que pourrait prendre l’un des produits phares de la firme créée par Steve Jobs. Ainsi, sur la base d’un Pro Display XDR, l’écran d’Appel utilisé par de nombreux professionnels de la création, ils ont sorti des images assez complètes de ce à quoi pourrait ressembler l’iMac 2020.

Les deux hommes ont sans aucun doute été très inspirés. Bien sûr, il ne s’agit que d’un concept, il y a fort à parier que la prochaine mouture de l’iMac ne lui ressemblera pas. Toutefois, saluons le projet réaliste de ces artistes.



En attendant de connaître le sort de l’iMac en 2020, un autre produit de chez Apple ne manquera pas d’une mise à jour cette année. Il s’agit bien évidemment du célèbre iPhone, dont les plus fervents utilisateurs attendent la neuvième version. Si en cette période d’épidémie mondiale, le moment semble mal choisi pour mettre sur le marché un produit aussi important, une rumeur court selon laquelle Apple prévoirait tout de même de sortir l’iPhone 9. Selon John Prosser, par l’intermédiaire de son compte Twitter, la marque à la pomme présenterait son nouveau bébé le 15 avril prochain, pour une mise en vente prévue dès le 22 avril.

iPhone 9 update ?

Per an internal meeting yesterday, Apple is now preparing for an April release.

Tentative dates:

– Announcement on April 15

– Shipments on April 22

Keep in mind: we’re in the middle of a pandemic, and things could change.

Fingers crossed ? pic.twitter.com/egz8UWXd9F

— Jon Prosser (@jon_prosser) March 31, 2020