Historique Google : Comment l’effacer sur tous les navigateurs ?

Lorsqu’on consulte des pages sur le moteur de recherche Google, celui-ci garde une liste de toutes les pages visitées et de toutes les recherches effectuées. Si pour certaines personnes, cela ne constitue pas un problème, pour d’autres c’est principalement une atteinte à leur confidentialité. Voici donc comment effacer l’historique Google.

De plus, Google a l’habitude de conserver les données de ses utilisateurs au profit des sociétés tierces. Il est donc indispensable de supprimer régulièrement votre historique de navigation pour préserver au maximum vote vie privée sur internet. Pour ce, voici comment il faut procéder.

Supprimer l’historique de navigation selon le type de navigateur

Sous Google chrome

Sous le navigateur Chrome, il va falloir appuyer sur le menu « Chrome Chrome » qui permet d’avoir accès aux options de paramétrage et au menu d’outils du navigateur. Ensuite, il faut cliquer sur « Outils » puis sur « effacer les données de navigation ». Et dans la boîte de dialogue, il faudra cocher « effacer l’historique de navigation » et aller dans « effacer les éléments datant de » avant de cliquer sur « effacer les données de navigation ». Par ailleurs, si vous manquez de temps, optez directement pour le raccourci en appuyant sur « Ctrl+Maj+Suppr » et en faisant un copier/coller sur la barre d’adresse : « chrome://settings/clearBrowserData ».

Sous Mozilla Firefox

Sur Firefox, la technique pour supprimer l’historique est beaucoup plus simple et rapide. Il suffit d’ouvrir le menu du navigateur et de cliquer sur « supprimer l’historique récent » se trouvant dans l’onglet « historique ». Ensuite, il faudrait dérouler le menu « détails » pour sélectionner les bonnes données à supprimer. Pour finir, il ne vous reste qu’à cliquer sur « intervalle à effacer » puis sur « tout » avant d’appuyer sur « effacer maintenant ».

Le processus de suppression de l’historique selon le type d’appareil

La technique de suppression de l’historique est différente sur un PC et sur un mobile.

Sur un ordinateur

Commencez par allumer votre ordinateur puis d’ouvrir le navigateur Chrome. En haut à droit, vous verrez l’onglet « Plus », cliquez dessus et ensuite sur « historique> historique ». Par la suite, appuyez sur « effacer les données de navigation » qui se situe à gauche sur la page. Une boîte de dialogue se mettra ensuite à s’afficher, vous aurez juste à sélectionner la quantité de données que vous souhaitez effacer. Puis, cochez les cases relatives aux données en question, mais aussi « l’historique de navigation » et appuyez sur « effacer les données de navigation ».

Sur un iPhone

Sur un iPhone, le procédé est quasiment le même. Il faudrait accéder à l’application Chrome et appuyer sur la mention « Plus » dans l’angle supérieur droit. Cliquez sur « historique » puis sur « effacer les données de navigation ». Il faudrait ensuite cliquer pour cocher la case « historique de navigation ». Sachez qu’elle peut être cochée par défaut. Si c’est le cas, il vous suffira de décocher les données que vous ne désirez pas effacer. Cliquez sur « effacer les données de navigation » et refaites le même clic pour confirmer l’opération. Il ne vous reste qu’à cliquer sur « OK » qui se trouve en haut à droite.

