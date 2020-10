Forfait mobile : enfin une offre séduisante, abordable et adaptée à tous vos besoins !

De nombreux acteurs sont désormais au rendez-vous sur le marché des mobiles, vous avez donc SFR, Free ou encore Bouygues Telecom et bien sûr Orange. Au fil des années, de nouveaux acteurs ont pu voir le jour et vous avez donc la possibilité de dénicher RED ou encore Prixtel et même La Poste Mobile. Certains centres commerciaux ont aussi pensé à développer des forfaits mobiles adaptés.

Les prix de RED sont souvent très séduisants

Les forfaits mobiles nous permettent de surfer sur Internet grâce au data, mais c’est aussi un abonnement indispensable pour avoir les derniers Smartphones. Certes, vous devrez clairement augmenter le budget dédié à votre forfait, mais les avantages sont nombreux. Regardez également les propositions faites par les FAI qui peuvent aussi coupler les forfaits mobiles. L’un d’entre eux devient même gratuit chez Free Mobile.

Vous devez regarder régulièrement les forfaits mobiles, car avec les offres sans engagement, il est possible de trouver rapidement la perle rare .

. Chez RED, les prix sont très intéressants, vous pourrez même avoir une réduction pour l’une des formules.

La filiale de SFR vous propose donc 14 euros pour les SMS, les appels et les MMS illimités avec 80 Go pour le web.

Si vous souhaitez également une offre pour la Box Internet, sachez que vous devez payer 23 euros pour avoir accès au très haut débit avec la fibre bien sûr. De plus, les appels sont illimités vers les mobiles et les fixes. Deux autres acteurs sont intéressants dans ce domaine à savoir Prixtel et La Poste Mobile. Les prix sont souvent inférieurs à 10 euros par mois.

Quels sont les critères les plus importants pour les forfaits ?

Lorsque vous souhaitez changer votre forfait mobile, vous devez forcément prendre en compte plusieurs aspects qui sont liés à votre usage personnel. Si vous téléphonez très souvent à l’étranger, ce seront les appels internationaux qui devront attirer votre attention. Dans tous les cas, vous devez obtenir l’illimité pour les SMS, les MMS ainsi que les appels téléphoniques. C’est la base de tous les forfaits depuis de nombreuses années. Il faudra également s’attarder sur la data mobile qui peut être plus ou moins conséquente. Si vous êtes toujours en train d’utiliser la 4G pour vos besoins personnels ou professionnels, optez pour une enveloppe conséquente.

Aujourd’hui, les forfaits peuvent être facturés aux alentours de 10 euros, mais la moyenne s’articule autour de 20 ou 30 euros par mois pour avoir les offres classiques. N’oubliez pas de prendre les versions sans engagement pour changer aisément votre forfait.