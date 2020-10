Enceinte portable : écoutez de la musique où vous souhaitez grâce à Amazon qui casse les prix

Autrefois, nous avions une chaîne Hi-Fi assez problématique puisqu’elle était fixe. Il fallait lors dégainer un Walkman pour écouter de la musique lors de vos déplacements. Avec l’essor des Smartphones, ce n’est désormais plus nécessaire, car ils sont beaucoup plus performants. Vous pouvez alors les associer à une enceinte portable et de nombreuses marques sont au rendez-vous comme JBL ou encore Tribit. Vous aurez de nombreux produits sur Amazon, qui n’hésite pas à casser les prix pour vous satisfaire.

Pourquoi choisir une enceinte portable ?

Vous avez bien sûr un casque ou les fameux écouteurs sans fil que tout le monde souhaite posséder. Toutefois, à la maison, vous pouvez écouter de la musique très facilement grâce à une enceinte portable. Elle n’est parfois pas plus grosse qu’un paquet de farine, elle est très légère, et même décorative. Vous pourrez même la transporter lors de vos déplacements et la musique sera en mesure de vous suivre où vous irez. Inutile, également, de débourser des sommes astronomiques, car une enceinte portable de qualité peut être facturée moins de 100, voire 50 euros. Amazon, qui propose une livraison, Prime en 24 ou 48 heures saura vous satisfaire avec ce modèle.

L’enceinte portable Bluetooth Tribit à 48 euros

Avec une note qui frôle les 5/5 et plus de 5000 avis, vous ne pouvez pas passer à côté de cette enceinte portable. Elle est très sympathique en termes de design, elle s’adaptera aisément à tous les environnements. Vous aurez 20 heures d’autonomie, ce qui est considérable au vu de sa taille et de son prix. Vous aurez aussi un son à 360 degrés, vous pouvez donc la positionner au centre de la pièce. Le son sera ensuite distribué dans tous les recoins avec la même qualité.

Cette enceinte portable qui bénéficie de la livraison Prime sur Amazon est étanche IPX7, vous pourrez même l’installer au bord du spa ou de la piscine.

Vous avez une compatibilité avec le Bluetooth, il est très facile de l’associer à tous les appareils comme un mobile ou un ordinateur.

Vous avez un son Xbass pour profiter de la meilleure qualité et cela est valable pour tous les styles musicaux.

Elle est déclinée en deux teintes et vous pourrez la recevoir sous 48 heures environ. La batterie de 2600 mAh est d’une grande qualité et les avis déposés par les clients sont forcément positifs au vu de la note globale attribuée. En ce qui concerne la portée du Bluetooth, elle est tout de même de 30 mètres. Vous pouvez donc installer l’enceinte portable dans une pièce et profiter de l’écoute alors que vous faites le ménage dans une autre zone de votre logement.

Vous ne devriez pas regretter votre achat puisque le rapport qualité/prix est sympathique, vous aurez enfin une enceinte portable compatible avec votre maison, les transports en commun, vos vacances, la plage…

Top 10 des meilleures enceintes portables du moment !