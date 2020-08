Bande-annonce de Murder To Mercy (Netflix) : Cyntoia Brown affirme ne pas avoir donné son autorisation

Alors que la plateforme de streaming Netflix vient de publier la bande-annonce du documentaire « Murder To Mercy », basée sur l’histoire vraie de Cyntoia Brown, cette dernière, qui vient tout juste de se lancer sur les réseaux sociaux, affirme n’avoir rien à voir avec ce projet.

Netflix vient tout juste de dévoiler la bande-annonce du film Murder To Mercy, qui suivra l’histoire dramatique de Cyntoia Brown, victime d’abus et de trafics sexuels pendant son adolescence, son séjour en prison pour avoir tiré sur un homme en légitime défense ainsi que les pressions exercées pour qu’elle soit libérée.

Voici la description officielle de ce documentaire Netflix tant attendu :

En 2004, Cyntoia Denise Brown, 16 ans, a été arrêtée à Nashville, Tennessee, pour le meurtre d’un homme de 43 ans qui l’avait contrainte à des rapports sexuels. Elle a été jugée comme une adulte et condamnée à la prison à vie – le sort de Cyntoia semblait scellé. Le film montre la complexité d’une enfant qui a été le produit de trois générations de violence contre les femmes dans sa famille biologique. Et comment en 2019, après près de 10 ans de contestations judiciaires, le gouverneur Bill Haslam a accédé à sa demande de clémence. Il l’a fait suite à une lente évolution de l’État en faveur d’une modification des lois sur les peines pour mineurs et après avoir vu des preuves de sa maturité, de son éducation et de son bon comportement en tant que prisonnière.

Netflix dévoile la bande-annonce du documentaire Murder To Mercy, basée sur la véritable histoire de Cyntoia Brown

Le film est réalisé et produit par Daniel H. Birman et est monté et produit par Megan E. Chao. Murder To Mercy sera présenté pour la première fois sur Netflix, le 29 avril 2020. Voici la bande-annonce de Murder To Mercy, qui revient sur la véritable histoire de Cyntoia Brown :

Cyntoia Brown affirme sur les réseaux sociaux ne pas avoir autorisé le documentaire Murder To Mercy

Cyntoia Brown, qui s’est récemment lancée sur les réseaux sociaux, affirme n’avoir rien à voir avec ce projet Netflix, qui revient pourtant sur toute son histoire. Cette dernière n’aurait donc même pas été consultée par le géant du streaming mondial avant que ne soit réalisé un film sur sa vie.

Sur Twitter, Cyntoia Brown Long, désormais mariée, affirme :

« Alors que j’étais encore incarcéré, un producteur qui a de vieilles images de moi a passé un accord avec Netflix pour un documentaire NON AUTORISÉ, dont la sortie est prévue prochainement. Mon mari et moi avons été aussi surpris que les autres lorsque nous avons appris la nouvelle, car nous n’y avons participé d’aucune manière. »

L’ancienne prisonnière a également tenu à préciser, toujours sur Twitter :

« Cependant, je suis actuellement en train de partager mon histoire, de la bonne manière, dans tous les détails, et d’une manière qui dépeigne et respecte la femme que je suis aujourd’hui. Bien que je prie pour que ce film mette en lumière les failles de notre système judiciaire, je n’ai rien à voir avec ce documentaire. »