Comment choisir sa plaque de protection lorsqu’on opte pour un poêle à bois ?

Dès lors, vous aurez besoin de faire le bon choix quant à la plaque au sol qui recevra votre équipement. On vous donne ici les indices pour bien la choisir.

Utilité de la plaque de protection pour poêle à bois

Un bon choix de plaque de sol sur mesure pour votre poêle à bois peut certes impliquer des enjeux esthétiques et de design, mais il ne s’agit là que d’un détail par rapport à votre sécurité et celle de votre installation.

Bien choisir votre plaque de protection, c’est aussi opter pour la performance de votre équipement.

Il faut par exemple savoir qu’une certaine distance doit être respectée entre votre foyer et le sol pour assurer une diffusion homogène de la chaleur dans les pièces de votre maison.

Ensuite, la plaque de protection sert aussi à protéger le revêtement que vous aurez choisi pour votre sol. Autant dire qu’il y va de sa durabilité. Il faut se souvenir qu’un poêle à bois est voué à diffuser une chaleur intense qui peut endommager vos revêtements les plus fragiles notamment votre linoléum ou encore votre moquette.

Enfin, la combustion du bois dans votre poêle va produire des résidus tels que des cendres. Grâce à la plaque au sol, vous disposez d’un réceptacle pour les recevoir ce qui évitera de salir votre intérieur.

Critères à retenir pour le choix de la plaque au sol

Votre plaque de protection doit être choisie avec soin et ce, que vous ayez comme revêtement de sol du parquet, du carrelage, du lino…

Tout d’abord, choisissez un modèle qui s’adaptera à la taille de votre poêle à bois. La bonne mesure consiste à laisser 30cm de battement de chaque côté de votre équipement, avec 10cm en plus sur le devant.

Le choix de la couleur de la plaque n’appartient qu’à vous et dépend de vos goûts personnels. Veuillez tout simplement à l’accorder avec les tons qui tapissent votre intérieur. Une plaque au sol transparente en verre se veut souvent être le choix le plus neutre et le plus facile à installer.

En tout cas, une plaque au sol pour un poêle à bois peut aussi bien être en verre qu’en bois, en pierre ou pourquoi pas en ardoise.

Elle peut aussi être de forme rectangulaire, carrée, ovale ou ronde.

Il est même possible de trouver des plaques de protection personnalisables qui peuvent suivre les contours particuliers de l’architecture de vos murs.

