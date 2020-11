Pendant le confinement, nettoyez et entretenez votre banc de jardin grâce à nos recommandations !

Comme ce fut le cas pour le premier confinement, les Français ont été nombreux à trouver des occupations et le nettoyage de la maison a clairement été au coeur de toutes les attentions. Emmanuel Macron a proposé un reconfinement jusqu’au 1er décembre et comme l’automne est arrivé, vous pouvez préparer votre jardin. En effet, avec l’approche de l’hiver, vos équipements ont besoin d’être entretenus au même titre que la végétation. Cela vous évitera d’avoir un produit dégradé dans quelques mois ou d’être contraint d’acheter un banc de jardin.

Nettoyez et surtout embellissez votre banc de jardin

Qu’il soit en plastique, en fer ou en bois, il a besoin de votre attention puisque tous les matériaux peuvent se dégrader avec le temps, mais également les intempéries. Avec la météo qui est souvent peu clémente en hiver avec la baisse des températures, le gel, et même la neige, les revêtements sont souvent abîmés.

Vous devez nettoyer votre banc de jardin avec un peu d’eau et du savoir noir par exemple afin de supprimer toutes les impuretés et le reste de pollution .

. Si vous avez un nettoyeur vapeur ou à haute pression, il est idéal pour désincruster toutes les impuretés dans le moindre recoin.

Pensez à mettre votre banc sur une surface propre pendant le nettoyage.

Un ponçage est toujours le bienvenu notamment pour le bois afin d’enlever la première couche.

Si vous souhaitez décaper votre banc de jardin, il existe des ustensiles adaptés, cela vous évite d’avoir recours à des produits chimiques. Il y a par exemple un appareil thermique qui chauffe l’ancien revêtement et, avec une spatule, vous le supprimez plus aisément. Pour le ponçage, les grains les plus petits sont parfaits si vous souhaitez réellement transformer votre banc, mais, pour enlever seulement la surface, les feuilles les plus fines seront parfaites. Un coup de chiffon est aussi nécessaire pour enlever les résidus.

Peindre ou vernir votre banc de jardin

Comme c’est le cas pour tous les équipements, plus vous les entretenez et moins ils se dégraderont. Cela vous permettra aussi de réduire les achats même si vous pouvez trouver des bans à moins de 50 euros. Que ce soit pour le plastique, le bois ou encore le fer, vous devez acheter une peinture, une lasure ou un vernis qui sera adapté. Il y a bien sûr la mention à chaque fois au même titre que la couleur. Vous ne pouvez pas vous tromper. Il y a également une petite astuce pour éviter les traces désagréables sur le banc. Pensez à utiliser un petit rouleau que certains appellent « patte de lapin » puisque vous aurez un revêtement beaucoup plus lisse.

Généralement, les pinceaux laissent des rainures qui ne sont pas esthétiques.

Pour les bancs de jardin, la transformation n’est parfois pas suffisante surtout lorsque le bois est très abîmé. Vous avez certes pu le poncer, le consolider avec des barres en fer, mais il est toujours dans un état assez catastrophique. Il faut alors acheter un nouveau banc de jardin et plusieurs critères sont primordiaux.

Regardez les dimensions pour qu’elles soient en adéquation avec la superficie disponible dans votre jardin .

. Regardez avec précision la hauteur s’assise ainsi que les matériaux utilisés.

Le plastique est très abordable, mais la durée de vie est souvent faible par rapport au bois.

Pour avoir un produit durable qui pourra vous suivre pendant plusieurs décennies, il est préférable d’acheter du fer forgé, mais le budget est souvent conséquent. Le rapport qualité/prix est par contre difficile à battre et le rendu est également appréciable. Vous avez désormais tous les critères pour choisir votre nouveau banc ou des conseils pour rénover l’ancien.