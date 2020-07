Vacances d’été : les questions incontournables pour éviter le drame !

Vos vacances d’été sont toujours à l’ordre du jour et vous n’avez pas renoncé à réserver un logement dans les prochaines semaines. Certes, si les départs en France sont un peu plus simples, cela ne sera clairement pas le cas pour d’autres nations que ce soit en dehors de l’Europe ou dans l’UE. En effet, certaines frontières sont fermées comme en Algérie ou au Maroc. D’autres préconisent des tests contre le coronavirus et un confinement de 14 jours. Il faut alors se poser les bonnes questions afin de ne pas tomber dans un engrenage insupportable.

Le Top 3 des questions à ne pas manquer pour les vacances d’été

Vous avez donc l’intention de partir, mais comment allez-vous vous déplacer ? C’est la première question qu’il ne faut pas négliger, car les compagnies aériennes ne fonctionnent pas à plein régime.

Air France devrait proposer 80 % de son réseau et 150 destinations sont prévues .

. La SNCF propose 100 % de son réseau et vous pourrez même avoir des liaisons internationales vers l’Italie, la Suisse et l’Espagne.

N’oubliez pas que le port du masque est indispensable dans les avions, à l’aéroport, dans les trains et les gares.

Par contre, un détecteur peut être utilisé pour savoir si vous n’avez pas de température. Lorsqu’elle est supérieure à 38 degrés, l’accès pourrait être refusé. La seconde question est aussi primordiale : quels pays sont prêts à vous accueillir ? Si certains ont l’intention de voyager en France, d’autres veulent s’exporter, mais ce sera assez difficile. La Tunisie peut vous accueillir sous certaines conditions, les frontières aériennes sont ouvertes pour le Portugal, mais ce n’est pas le cas des terrestres depuis l’Espagne. Un confinement est à prévoir pendant 14 jours pour le Royaume-Uni et les frontières sont fermées pour la Roumanie, le Danemark et la Norvège ainsi que l’Algérie et le Maroc. Le plus sûr consiste à partir en France comme avait pu le préconiser le gouvernement.

Les activités seront-elles au rendez-vous ? C’est la troisième grande question à se poser, car si vous passez du temps dans les transports et que vous ne pouvez rien faire à votre arrivée, ce sera le drame. Il n’y a pas une généralité pour les pays, il faut clairement s’orienter vers l’Office du Tourisme ou encore les autorités compétentes. Par exemple vous devez porter un masque dans l’espace public et les accès sont souvent restreints pour les piscines, les hôtels et les plages.

Vos vacances d’été sont annulées, que faire ?

Malheureusement, vous aviez bien regardé toutes les conditions et le pays semblait prêt à vous accueillir. À cause d’un revirement de situation et d’une hausse des contaminations, les frontières se ferment et les conditions d’accès se durcissent. Votre vol est donc annulé, mais pourriez-vous être remboursé ? Pour les réservations des hébergements, soyez vigilant, car certains peuvent vous rendre votre argent, mais des compagnies proposent un avoir pour une réservation future. Ce cas de figure peut être problématique pour votre portefeuille puisque vous aurez payé un logement inaccessible et il en faudra un autre ailleurs pour vos vacances d’été.

Les compagnies aériennes sont aussi autorisées à rembourser les billets sous la forme d’un bon. Dans certains contextes, vous avez le choix notamment pour des séjours prêts à l’emploi avec vol et hébergement. Si vous voulez éviter les problèmes, privilégiez les proches de la France.