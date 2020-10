Top 3 des voitures de 2020 les plus plébiscitées par les fans ! Des vrais bolides qui décoiffent !

Si vous cherchez une voiture, vous pourriez peut-être trouver votre bonheur grâce à notre article. Le monde automobile a été impacté par la crise sanitaire, mais les versions luxueuses ont toujours la cote. Certes, il faudra clairement casser votre tirelire pour vous offrir ces petits bijoux dignes des meilleures collections.

La McLaren Speedtail avec 400 km/h

Grâce au magazine GQ, nous avons pu réaliser une petite sélection des voitures les plus sympathiques. Même si vous n’êtes pas un fin connaisseur, vous ne pourrez pas passer à côté de la McLaren Speedtail. La carrosserie est digne d’un film futuriste, elle est certes très basse et un peu longue. Vous serez décoiffé par les 400 km/h que vous pourrez atteindre uniquement sur un circuit fermé et non sur la route.

Pour atteindre une vitesse aussi élevée, la carrosserie a été pensée pour apporter un maximum d’aérodynamisme .

. Les rétroviseurs peuvent aussi se contracter pour qu’ils ne soient pas des freins pendant vos déplacements.

Le prix pourrait vous refroidir, il faut compter 2 millions de dollars.

La grille tarifaire pourrait être beaucoup plus élevée si vous ajoutez des personnalisations par rapport à certaines caractéristiques.

La Ferrari SF90 Stradale

Il est impossible de ne pas évoquer une Ferrari dans ce classement puisque les amoureux de cette voiture ont souvent les yeux qui pétillent. Cette SF90 peut aussi vous décoiffer, car elle aura besoin de 2.5 secondes seulement pour atteindre les 100 km/h. La vitesse est moins impressionnante que la première avec 340 km/h au maximum. Bien sûr, vous aurez un réel plaisir à la conduire sur un circuit, car les autoroutes en France sont limitées à 130 km/h. Sinon, il faudra se rendre en Allemagne, car les limitations sont souvent levées pour plusieurs routes. Ce nouveau modèle devrait être disponible d’ici la fin 2020.

L’Aston MArtin DBX

Si vous appréciez les voitures un peu plus imposantes comme un 4×4 ou un SUV, vous pourrez succomber à l’appel d’Aston Martin. C’est le DBX qui sera au coeur de toutes les attentions. L’avant est significatif de ce constructeur automobile de luxe, vous avez bien sûr une ligne sportive. Il s’agit d’une valeur sûre, mais le prix est forcément exorbitant. Si vous souhaitez réaliser une comparaison au niveau des caractéristiques, sachez que ce SUV est un peu lourd, mais il réalise une belle performance.

L'Aston Martin DBX a l'air de faire l'unanimité auprès de la presse. Et même si je ne suis pas fan des SUV, j'en suis ravi.

Ils vont en vendre des paquets, ce qui va leur donner les finances nécessaires pour développer des supercars incroyables. pic.twitter.com/FZHMdEbJ5x — Thibaut (@Qadehar) August 10, 2020

Il faudra prévoir 4 secondes pour atteindre les 100 km/h, soit, pratiquement, le double par rapport à la Ferrari. D’autres voitures sont aussi intéressantes, mais ce sont les trois qui ont pu retenir notre attention parmi les plus recherchées.