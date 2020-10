Sport à la maison : 5 conseils pour éviter les exercices dangereux pour votre silhouette

Si les salles de sport ont pu rouvrir leurs portes en juin dernier, certains ont dû malheureusement les refermer en septembre, du fait de l’épidémie de coronavirus en cours. Un coup dur pour les gérants qui ont déjà été fragilisés par le confinement et les semaines de fermeture qui ont suivi, mais aussi pour les accros du fitness, qui doivent se passer une nouvelle fois des appareils pour sculpter leur corps.

Fort heureusement, les salles ne sont pas indispensables pour s’entretenir et garder un mode de vie sportif et actif. Vous pouvez évidemment faire du sport chez vous, et il existe sur Youtube des milliers de vidéos qui proposent des entraînements – même sans appareil ou poids. Aujourd’hui, on vous aide à savoir quelles erreurs éviter absolument pour obtenir les meilleurs résultats.

Faire les mêmes exercices chaque jour

Avoir une routine sportive, c’est bien. Mais avoir la même routine sportive chaque jour, c’est à proscrire ! Vous risquez en effet de très bien stagner et de ne plus progresser. Les muscles ont une mémoire, ils se rappellent des mouvements, et lorsque vous les faites avec facilité, cela n’a plus grand intérêt, ni pour vous, ni pour votre corps. Pour prendre du muscle, vous devez aller au-delà de vous-même : vous devez vous surpasser. Les dernières répétitions doivent être difficiles à terminer et vous ne pouvez pas sortir de votre cession en pleine forme. Si vous faites les mêmes exercices, votre corps est habitué et vous les ferez avec facilité. Il est donc important de bousculer son corps, de lui apporter de nouveaux challenges, et de ne pas faire la même chose tous les jours car vous ne progresserez plus.

Faire trop ou pas assez de pauses

Sachez déjà que les pauses seront décidées en fonction de votre choix : voulez-vous perdre du poids et de la graisse ou au contraire gagner en muscle ? Dans le premier cas, vous devez privilégier les exercices de cardio qui font perdre des calories. Dans le second, les exercices de musculation polyarticulaires vous aideront à faire travailler plusieurs muscles de votre corps. Et sachez qu’une étude a été menée et a prouvé qu’une pause de trois minutes entre chaque exercice favorise la production de fibres musculaires. Ne négligez donc pas les pauses : elles sont indispensables pour permettre à votre corps de récupérer, vous limiterez les risques de blessure et vous obtiendrez de meilleurs résultats. Mais n’en faites pas trop non plus car cela risque d’être plus difficile de reprendre si votre corps se refroidit.

Oublier de s’échauffer ou de s’étirer

A la maison comme à la salle, il est indispensable de préparer son corps avant son entraînement avec une série d’exercice d’échauffement. Sans ça, vous risquez de vous blesser. Le corps ne peut commencer un entraînement sans avoir été préparé avant quelques minutes. Il existe plusieurs exercices d’échauffement qui vous prépareront au mieux et qui rendront votre séance plus efficace. De même, il est tout aussi important de bien s’étirer à la fin de votre séance, même chez vous. Les étirements évitent la raideur du muscle : cela vous permettra d’améliorer votre posture et votre équilibre. A ne jamais oublier, donc.

Changer le programme sportif que vous suivez

Si vous avez décidé de suivre une vidéo avec un programme sportif donné, on vous déconseille fortement d’en changer le cours, de ne pas faire certaines exercices ou de les remplacer par d’autres. Pourquoi ? Car les programmes sont conçus avec logique pour travailler au mieux le corps et il est donc vivement déconseillé de les modifier, à moins de risquer la contre-performance. Evidemment, en fonction de vos antécédents, vous pouvez ne pas faire certains exercices si vous n’en avez pas la capacité, mais on vous conseille donc les services d’un coach sportif. En connaissance de cause (si vous avez été blessé, si vous avez des problèmes de posture…) il pourra vous proposer un programme personnalisé.

Se comparer aux autres

Si à la maison vous serez moins tenté de comparer votre corps à celui des autres (puisque vous êtes seul chez vous), vous risquez néanmoins de vous comparez au coach de la vidéo, ou aux photographies proposées pour expliquer les exercices. Grave erreur ! Chaque personne avance à son rythme, et chaque corps est unique. En fonction de votre morphologie, les résultats seront plus ou moins rapides que le voisin, et vous comparez ne changera rien, et risque au contraire de vous frustrer. Concentrez-vous sur votre propre corps, vos propres résultats et votre propre amélioration. C’est tout ce qui compte !