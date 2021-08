Lidl et la Pat Patrouille, une association explosive qui arrive dès le lundi 16 août

Personne n’aurait pu être en mesure de s’imaginer une seule seconde que l’on aurait pu avoir la chance de voir la fameuse Pat Patrouille dans les magasins Lidl ! En effet, il se trouve que ce dessin animé fait un très gros carton chez les plus jeunes et on ne compte plus le nombre de pays où cette série fait un très gros carton, que ce soit à la télévision ou bien encore sur les chaînes de replay vidéos, ou encore sur les sites de streaming comme YouTube ou encore Netflix. Il faut bien avouer que le scénario de cette petite série animée est complètement dingue et loufoque, et les garçons comme les filles ont pu s’y retrouver récemment !

Avec des personnages assez mythiques dans la série comme par exemple le petit dalmatien Marcus ou encore Stella, personne n’aurait pu être en mesure de s’imaginer une seule seconde que cette série mythique produite par Nickelodeon fasse autant de bruit… Mais c’était sans compter sur la dernière décision de l’enseigne allemande Lidl de faire une association mythique avec ce dessin animé dont on va pouvoir entendre parler pendant encore très longtemps…

Des pyjamas de la Pat Patrouille en édition limitée chez Lidl

En effet, c’est à partir de ce lundi 16 août que l’on va pouvoir retrouver des vêtements de la Pat Patrouille dans tous les magasins Lidl en France, mais il n’y en aura clairement pas pour tout le monde et il va falloir ainsi être vraiment très rapide pour pouvoir ne pas rater cette occasion unique. On imagine par ailleurs que les magasins ne vont pas avoir de stocks en illimités : c’est bien la marque de fabrique de Lidl que de proposer des vêtements dans des petits stocks, et on a pu le voir déjà par le passé.

Tout le monde se souvient récemment de la paire de chaussures mythique qui a été proposée par Lidl a un prix assez dérisoire : on a pu voir que dans certains magasins en France, certains n’ont même pas hésité à acheter plusieurs paires de chaussures pour pouvoir être sûr et certain d’en profiter, mais ils ne pensaient pas par la suite que Lidl allait proposer de les revendre à nouveau. Personne ne sait encore si cela sera bel et bien le cas avec les vêtements de la Pat Patrouille que l’on va retrouver dans les magasins Lidl, mais il y a de fortes chances pour que cela ne soit pas le cas…

Un petit prix qui va faire craquer les petits et les grands…

Si on pouvait penser que les produits de la Pat Patrouille ne sont clairement pas abordables, ce n’était pas sans compter sur Lidl qui a pu négocier durement pour pouvoir faire en sorte que ces fameux pyjamas soient disponibles pour toutes les bourses. Avec un prix dérisoire à moins de 6 euros, et même plus précisément à seulement 5,99 euros, il se trouve que tous les enfants vont pouvoir en profiter.

En revanche, avec un modèle pour les garçons avec Marcus et un autre avec Stella pour les filles, autant dire que tous les enfants ne pourront pas forcément repartir avec leur pyjama, car on sait que les stocks vont très vite partir et qu’ils ne seront pas reconduits indéfiniment, alors autant en profiter au plus tôt !