La perceuse visseuse sans fil révolutionne le bricolage, surtout ce produit Amazon incontournable

Certains outils sont incontournables dans le monde du bricolage, il s’agit de la scie sauteuse et de la perceuse. Lorsque cette dernière fait office de visseuse et qu’elle est sans fil, vous avez donc la possibilité de réaliser tous les ateliers sans perdre de temps. Vous changez aisément le foret par exemple et vous passez du vissage au perçage en quelques secondes. Il y a toutefois des critères à prendre en compte puisque le site Amazon propose une multitude de références.

Comment choisir votre perceuse visseuse sans fil ?

Votre usage permettra de déterminer dans un premier temps l’autonomie. En effet, le perçage demande une puissance plus conséquente que le vissage. Vous avez donc besoin de plusieurs heures ou de deux batteries que vous pourrez ainsi remplacer en fonction de vos besoins. Le poids est aussi primordial surtout si l’appareil est lourd, vous ne pourrez pas travailler dans les meilleures conditions. Certaines marques sont plus intéressantes que d’autres, c’est le cas de Bosch, mais la gamme professionnelle. N’hésitez pas à choisir des packs avec les embouts et les forets par exemple.

La perceuse visseuse sans fil de Bosch avec 39 accessoires

Bosch Professional 12V System Perceuse-visseuse sans Fil GSR 12V-15 (Inclus 2x2.0 Batterie + Chargeur, 39 Pièces Set d'Accessoires, dans un Sac) Compact : avec une longueur de tête de seulement 169 mm, le GSR 12V-15 offre une maniabilité optimale, notamment pour les applications de perçage et de vissage en hauteur et dans les endroits exigus

Haute sécurité : la protection électronique des cellules Bosch (ECP) protège la batterie contre la surcharge, la surchauffe et la décharge profonde

Des performances puissantes : la boîte de vitesses à deux rapports fournit une puissance de 30 Nm lors du forage (jusqu'à 19 mm) et du vissage (jusqu'à 7 mm)

Professional 12V System, performances compactes, liberté totale, toutes les de Bosch batteries sont compatibles avec les nouveaux et anciens outils Bosch Professional de la même catégorie de tension

Contenu de la livraison : GSR 12V-15, batterie 2x2,0 Ah, jeu d'accessoires 39 pièces (25x embout de tournevis, 7x perceuse à bois, 7x perceuse à métal), chargeur, sac

Il s’agit d’une marque qui ne pourra pas vous décevoir puisqu’elle est très efficace, robuste et abordable. En effet, ce pack qui bénéficie tout de même de 5800 avis positifs vous propose la fameuse perceuse visseuse sans fil, mais également un lot de deux batteries. Vous chargez la première, vous utilisez ainsi votre appareil et, dès que l’autonomie n’est plus celle escomptée, vous optez pour l’autre batterie. Vous aurez alors un roulement efficace et vous ne pourrez pas entacher votre productivité.

Cette perceuse est vendue avec 39 accessoires, elle est alors prête à l’emploi et vous rangez le tout dans un sac .

. Amazon propose la livraison Prime et elle est très réjouissante puisque vous l’aurez au plus vite.

Cet appareil est compact, la sécurité est maximale et les performances sont très élevées.

Il suffit de regarder les commentaires pour être immédiatement comblé puisque les avis sont positifs et la note attribuée est intéressante. La perceuse visseuse sans fil d’Amazon peut être utilisée pour tous les ateliers de bricolage, il suffit de sélectionner les bons embouts. En effet, vous ne percez pas de la même manière dans le bois, le fer ou encore le béton. À chaque fois, vous aurez besoin d’une mèche spécifique et n’hésitez pas à opter pour des produits de qualité. En fonction de la dureté du support, vous n’êtes pas à l’abri d’une défaillance avec les articles d’entrée de gamme.

Bosch peut donc vous enthousiasmer avec cette gamme professionnelle qu’il est très facile de reconnaître puisque la couleur est bleue. Généralement, celle dédiée au grand public est verte. Toutefois, vous pouvez acheter ce produit de grande qualité qui pourra vous suivre dans tous vos ateliers de bricolage sans aucune problématique.

