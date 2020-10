Êtes-vous enceinte ? Ces symptômes que les femmes attendent et qui ne trompent pas

Lorsque les femmes souhaitent avoir un enfant, elles ont tendance à être agacées lorsque cette question se présente à maintes reprises au cours des discussions. Il est toujours plus agréable de multiplier les tentatives avec son couple sans, forcément, l’évoquer avec son entourage, car il peut devenir relativement envahissant. Si vous cherchez à savoir si vous êtes enceinte, sachez que plusieurs symptômes peuvent vous mettre sur la bonne voie.

Les crampes au mollet qui te réveillent la nuit , t’as l’impression qu’on va t’amputer tellement ça fait mal 🤣 pic.twitter.com/MYCnN9d4bk — L e a🦁 (@rikpeu) April 10, 2020

Le Top 3 des signes de grossesse qui ne trompent pas

Vous désirez avoir un enfant avec votre conjoint, vous aurez donc tendance à cibler rapidement la période d’ovulation avec un test par exemple. Si vous suivez avec prévision votre cycle menstruel, vous pourrez aussi obtenir une date précise s’il est bien sûr régulier.

L’absence des règles pendant un cycle est souvent un signe annonciateur d’une grossesse, mais attention aux menstruations d’anniversaire .

. Le haut du corps aura tendance à gonfler, cette partie se prépare notamment à l’allaitement.

Les nausées matinales s’invitent aussi dans votre quotidien dès votre réveil et cela est très désagréable.

D’autres signes sont aussi importants pour savoir si vous êtes enceinte, mais ils peuvent varier d’une personne à une autre. Généralement, vous avez une sensation de goût métallique dans la bouche, le dégoût à cause des nausées peut être plus ou moins fort dès votre réveil. Cela est souvent le cas pour le café et le tabac. Les sécrétions peuvent augmenter de manière considérable chez certaines femmes qui sont contraintes d’utiliser pendant plusieurs jours des protections hygiéniques.

⛔️ BON À SAVOIR!!😊 🚨 LE DÉPASSEMENT DE TERME😰 Une grossesse qui dure plus de QUARANTE SEMAINES (09 mois) et qu'il n'y a aucun signe de travail qui s'annonce rentre dans ce qu'on appelle un DÉPASSEMENT DE TERME ou GROSSESSE PROLONGÉE!! Lorsque cela se produit, il y a

⤵️ pic.twitter.com/1ESFa3YpEe — Dr steve moukam (@stevemoukam) October 2, 2020

Comment valider la thèse de la grossesse ?

Vous avez donc des signes qui laissent penser à une grossesse, mais vous n’êtes pas sûre à 100 %. La meilleure solution consiste à acheter un test urinaire que vous réalisez dès votre réveil. Vous aurez normalement une réponse très rapidement et, si elle est positive, vous devez joindre votre médecin traitant. Ce dernier devrait vous proposer une prise de sang afin de valider la thèse et vous pourrez ensuite préparer votre grossesse. Cette dernière sera plus ou moins intense en fonction des symptômes. Certaines femmes n’ont jamais de difficultés majeures, et même des nausées, alors que d’autres sont aspirés dans un cercle infernal.

Il y a également de futures mamans qui ont une multiplication des symptômes tout au long de la grossesse qui n’est pas tranquille. Certaines lors de leur témoignage ont tendance à préciser que c’est un véritable calvaire notamment au cours de l’été. La chaleur ne fait jamais bon ménage avec une grossesse, et même l’accouchement à cause de la cicatrice laissée par l’éventuelle césarienne.