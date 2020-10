Découvrez ces 5 superbes paires de chaussures écolo qui vont vous donner envie de changer vos habitudes de consommation !

Les jeunes fans de sneakers font de plus en plus attention à la planète !

Le moins que l’on puisse dire, c’est que les marques de chaussures sont bel et bien toujours à la pointe, et elles comptent bien le démontrer aujourd’hui ! En effet, pendant plusieurs dizaines d’années, ces marques de vêtements et de chaussures ont très souvent été accusées d’exploiter des hommes et des femmes dans des pays très pauvres, mais également de ne pas tenir compte de l’écologie et de détruire notre planète à petit feu. Depuis, les plus grands équipementiers comme Nike et Adidas essaient tant bien que mal de redorer leur blason comme ils le peuvent, en proposant notamment des modèles “verts” pour séduire les plus réfractaires, et notamment les jeunes !

En effet, si par le passé les populations jeunes avaient plutôt tendance à laisser de côté leurs considérations écologiques en pensant davantage à la mode et à leur apparence quelque soit le coût de production entre autres choses, les mentalités ont bien changé depuis.

Entre ceux qui ne jurent que par le “made in France”, et les autres qui veulent avant toute chose une paire de chaussures qui respecte le développement durable et l’écologie, nous sommes très loin des modèles que nous avons connu il y a plusieurs dizaines d’années. On se souvient par exemple des paires de chaussures mythiques dans le film Retour vers le futur 2 qui avaient été imaginées par Nike et qui sont depuis sorties dans un modèle plus que limité à prix d’or !

Quelles sont les meilleures sneakers “vertes” que nous vous conseillons ?

Si comme beaucoup de jeunes vous avez décidé de passer le cap et de faire attention aux sneakers que vous achetez dans une démarche éthique, alors cette petite sélection est faite pour vous !

adidas – Superstar Clean Classics

La paire Clean Classics fait partie des modèles de sneakers durables de la marque adidas. Pour une petite centaine d’euros, vous pourrez retrouver un des modèles mythiques d’Adidas dans un modèle plus éthique et écologique ! Un must-have pour tous les collectionneurs !

Converse – Chuck Taylor All Star

Comment ne pas passer à côté de la fameuse Chuck Taylor de Converse ? Et bien cette paire mythique de la marque s’est offert un petit lifting dans une version denim recyclée qui ne laissera pas indifférent les plus grands fans de la marque.

Clae – Malone

Moins connue que les plus grandes marques comme Converse ou Adidas, Clae est une marque californienne qui travaille avec des matériaux recyclés, et sa paire Clae qui a été faite avec du plastique marin est superbe. Seule ombre au tableau, son prix : il faudra en effet débourser 130€ pour s’offrir cette paire magnifique !

Nike – VaporMax 2020 Flyknit

Avec cette paire qui se compose de 50% de matières recyclées, Nike espère bien redorer le blason de la paire mythique VaporMax qui est très appréciée par les collectionneurs de sneakers ! Une façon pour eux de déculpabiliser un peu après toutes les nombreuses paires imaginées par le constructeur qui ne respectent pas les standards écologiques.

Veja – V-12

Classique et en même temps indémodable, cette paire de baskets de la marque Veja se portera avec la plupart de vos vêtements, tant elles sont simples mais tellement efficaces ! Une paire qui est déjà devenu un modèle de référence pour tous les fans.