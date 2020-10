Castorama lance un nouveau service pour ses clients et cela risque de faire le buzz !

Que ce soit pour les magasins de meubles ou encore de décoration, la concurrence se fait rude et les divers magasins et enseignes n’hésitent pas à innover pour gagner en part de marché. En effet, en situation de crise, c’est en général l’innovation qui permet à une entreprise de s’en sortir. Par exemple, pour augmenter ses chiffres de ventes, Ikea a innové. En effet, Il faut savoir que Ikea propose de racheter les anciens meubles contre des bons d’achat. Est-ce que cela a inspiré un de ses concurrents, la chaine Castorama ? On l’ignore. En effet la célèbre enseigne de bricolage lance la première recherche visuelle en ligne en matière de décoration. D’ailleurs il semblerait que ce soit la première recherche en ligne tout court. En fait c’est un système qui est relativement simple. Mais il fallait y penser. Le principe de base est vraiment très simple. Il faut prendre une photo de son intérieur. Si on ne veut pas dévoiler son intérieur, on peut prendre une photo sur la toile.

Une procédure simple

Après cela, on se rend sur le site en ligne et on clique sur le logo de recherche visuelle. Il suffit alors de télécharger la photo de son intérieur ou celle choisie sur internet. On peut prendre un autre visuel qui n’est pas forcément le sien. À partir de cette photo le logiciel de Castorama va proposer un certain nombre de produits qui pourraient entrer dans votre intérieur. Mais il n’est pas forcément nécessaire de disposer d’une photo de son propre intérieur ou alors on peut tout à fait souhaiter ne pas l’exposer. À ce moment-là, il suffit de prendre un des exemples de Castorama. En fait, une fois que cette photo est téléchargée, il suffit vérifier les petites croix qui vont s’afficher. En effet c’est l’indication que l’enseigne possède des objets de la même famille que ce dont vous disposez.

Des propositions de produits similaires

De plus, les différents produits qui vous sont proposés sont indiqués avec les références et le prix. Il en résulte que, avec un simple clic et avec une simple photo vous pouvez visualiser la décoration proposée. Et c’est beaucoup plus simple puisqu’on peut imaginer le résultat de suite. Vous pouvez tout à fait trouver des références qui vont vous plaire et de plus, le prix de l’objet convoité est affiché. En fait cette application est un service qui se base sur les similarités entre vos objets et ceux que l’enseigne peut proposer. Cela permet en quelques clics de trouver des produits qui sont non seulement similaires aux vôtres mais qui correspondent également à vos goûts et vos besoins. Et le service est gratuit. Bien entendu, il n’est nul besoin de commander mais il est fort à parier que à partir du moment où on repère le petit objet qui sera un coup de coeur, la commande sera réalisée.

Un service très simple à utiliser

En fait, dans la pratique vous pouvez effectivement plutôt repérer une zone c’est-à-dire zoomer sur un tapis par exemple. Lorsque l’application a reconnu le tapis, elle va proposer des tapis similaires que le magasin a en rayon ou en stock. De plus, le service est relativement simple et il est très facile à utiliser. Il faut convenir que ce service est totalement original et que là il est fort probable qu’il fasse un carton. De plus, c’est un service totalement ludique qui permet de relooker sa maison. Il en résulte que ce service simple d’utilisation risque de devenir la nouvelle façon de faire du shopping. Bien entendu cela n’empêche pas de se rendre au magasin et d’aller voir d’autres références. Et il est fort à parier l’application connaisse un réel succès.