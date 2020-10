Calvitie : les hommes ont enfin la possibilité de retrouver une belle chevelure !

Il est important de noter que la chute des cheveux est normale lorsqu’elle n’est pas intensive. Certains produits pour les soins sont parfois responsables, mais la calvitie est donc caractérisée par une perte anormale des cheveux. De nombreux hommes sont touchés, les femmes également même si cela est un peu plus rare.

Choisissez les bons produits pour éviter la calvitie

Comme c’est le cas pour les rides, lorsqu’elles sont déjà visibles sur le visage, vous avez pratiquement perdu la bataille. De ce fait, pour éviter que la calvitie apparaisse ou soit précoce, il est préférable d’appliquer des produits rapidement sur votre chevelure.

Les hommes ont tendance à utiliser l’huile de ricin pour leur barbe, elle est aussi efficace pour les cheveux .

. Il y a la levure de bière qui fait des miracles, massez alors votre cuir chevelu assez régulièrement.

Ces produits favorisent la repousse des cheveux et vous luttez ainsi contre la calvitie.

Certains médicaments sont aussi à envisager comme le minoxidil qui permet aussi de réduire les effets de la perte des cheveux.

Oubliez par contre le finastéride puisqu’il a fait l’objet d’une alerte par l’ANSM.

La greffe des cheveux s’est bien passé les amis ! Adieu la calvitie 😍 https://t.co/5PwC1YvSKF pic.twitter.com/a1DBOVVVlD — David Lafarge (@DavidLPokemon) March 28, 2019

Vous aurez donc des shampoings spéciaux dans les commerces, certains sont décrits comme des remèdes miraculeux. Ne tombez donc pas dans les pièges marketing et la meilleure solution consiste à réaliser un diagnostic auprès d’un professionnel. Ce dernier pourra aussi vous proposer des solutions comme la greffe si votre crâne est beaucoup trop dégarni.

La greffe de cheveux est idéale contre la calvitie

Malheureusement, au fil des années, vous n’avez pas apporté une attention particulière à cette chute des cheveux. Ces derniers ne sont plus au rendez-vous au niveau du crâne et il est possible de consulter un professionnel. En effet, lorsque les soins capillaires n’ont plus d’effets, c’est au tour de la greffe d’être envisagée. Elle est simple et surtout révolutionnaire, vous pourrez retrouver votre chevelure d’antan. Il suffit alors de prélever des follicules, de les mettre en culture pour qu’ils se multiplient et de les appliquer au niveau des zones dégarnies. Il y a par contre deux inconvénients assez majeurs, car la pratique est très longue et il faut de la patience surtout si votre crâne est totalement dégarni.

Calvitie , un vrai complexe !

Et si s'en était fini! La greffe Fue pour venir à bout de l’alopécie.https://t.co/38ipZHBx28 pic.twitter.com/MTeU6tC6M8 — clinique esthétique (@cliniqueesthtiq) May 18, 2019

Il y a souvent deux personnes pour appliquer les cheveux un par un afin de gagner du temps. Le second est lié à votre budget puisque cela demande généralement 5000 euros en fonction de la situation. Si vous êtes jeune, commencez dès maintenant à appliquer des soins pour éviter la calvitie. Si cette dernière est déjà présente, seule cette méthode sera radicale.