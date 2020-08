Vacances : où partir au mois d’août sans prendre de risque pour sa famille ?

Chaque année, on constate que le nombre de touristes est plus important au mois d’août. En effet, il s’agit d’une période de prédilection pour les Français, en matière de départs en congés.

Même si cette année revêt un caractère très singulier, notamment à cause du coronavirus, certaines habitudes de ce type restent inchangées.

Cette année encore donc, les voyageurs seront un peu plus nombreux à prendre le chemin des plages, pour profiter de l’été.

Mais il faut savoir que les signaux relatifs à la propagation d’épidémie de coronavirus sont très inquiétants à l’heure actuelle. Cela a eu tendance à pousser les Français à réserver relativement tard, voire même à la dernière minute.

Si vous n’avez pas encore effectué les démarches, sachez qu’il reste encore de nombreux hébergements disponibles. Quel endroit choisir ? Que penser de la situation au sein des autres pays européens comme l’Espagne par exemple ? Nous vous disons tout.

Le sud-est relativement touché par la résurgence de l’épidémie

Selon les dernières statistiques, on constate que le coronavirus fait rage au sein de la région PACA, et malheureusement, il s’agit d’une zone qui est très attractive pour les vacanciers. On y trouve des plages parmi les plus belles de France, la Méditerranée est particulièrement agréable pour la baignade, avec ses eaux tièdes au cœur de l’été. Néanmoins, l’épidémie touche assez durement cette zone.

Notez qu’un grand nombre de stations balnéaires vous contraindront à porter le masque en extérieur, de manière à vous protéger, et protéger les autres. Qui plus est, la densité étant importante sur place, les risques sont d’autant plus grands, donc soyez vigilants si vous avez décidé de partir dans le Var, les Bouches-du-Rhône, ou les Alpes Maritimes.

En Espagne, le nombre de cas de Coronavirus est reparti très fortement à la hausse, pas le nombre de morts.

Le virus serait-il moins dangereux ? pic.twitter.com/pGs35XIRU8 — Philippe Murer 🇫🇷 (@PhilippeMurer) August 9, 2020

Une situation complexe en Espagne

L’Espagne a décidé de rouvrir ses frontières à la fin du mois de juin, de manière à motiver les voyageurs à s’y rendre. Le pays est en effet très dépendant du tourisme en matière d’économie, ce qui explique ce choix, même dans une situation fragile.

Début juillet, face à la situation en Catalogne, le premier ministre actuel a recommandé aux Français d’éviter cette région, qui pourtant fait partie des plus agréables en Espagne. Elle se situe près de la frontière, on y trouve de nombreuses stations balnéaires, et on y profite également de grandes villes très actives, comme Barcelone.

Aujourd’hui, la situation n’a pas beaucoup évolué, et il est toujours possible de se rendre en Espagne depuis la France. Les règles en matière de coronavirus sont à peu près les mêmes qu’en France, concernant la distanciation ainsi que le port du masque. Si vous avez choisi de vous rendre en Espagne en avion, sachez néanmoins qu’il sera nécessaire de remplir un formulaire de contrôle sanitaire, minimum 2 jours avant votre départ. Vous pourrez le faire en ligne.

Quelle est la situation au Portugal

Climat agréable, villes et plages sont également des atouts qui décrivent bien le Portugal, destination appréciée des touristes de toute l’Europe.

Cependant, si vous souhaitez vous rendre tout au sud de la péninsule ibérique, sachez que vous devrez accepter une prise de température à l’aéroport, c’est obligatoire. Pour l’île de Madère, très prisée des touristes également, il sera nécessaire de présenter un test PCR négatif, effectué maximum 3 jours avant votre départ, sinon une quatorzaine devra être effectuée.