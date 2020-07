Vacances d’été en Algérie : un bilan très inquiétant, pouvez-vous réserver ?

Il y a deux cas de figure bien distincts que vous devez prendre en compte. Les personnes qui sont en Algérie ou au Maroc peuvent revenir en Union européenne et donc en France.

L’inverse n’est toutefois pas envisageable, cela met donc immédiatement un terme à vos envies de passer vos vacances d’été en Algérie.

Les autorités compétentes ont même pris des décisions très précises, car les frontières aériennes, maritimes et terrestres sont fermés à ceux qui viennent de l’extérieur.

Le chef de l’État a également précisé que cette situation sera valable jusqu’à nouvel ordre et surtout tant que la crise du coronavirus est au rendez-vous.

Pas de vacances d’été en Algérie en 2020 ?

Il suffit de regarder le dernier bilan pour constater que la situation en Algérie peut être inquiétante. Certains pensaient que les nations du sud de la planète seraient épargnées, mais la première vague semble toutefois se propager.

Un dernier bilan publié le 14 juillet montre que 527 nouveaux cas de contamination ont été identifiés uniquement pour l’Algérie alors que 10 personnes sont décédées. En parallèle, 332 personnes ont pu être guéries de cette maladie.

Les chiffres ont été partagés par le porte-parole du Comité scientifique à savoir Djamel Fourar .

. Actuellement, ce sont plus de 20 000 personnes qui ont été atteintes par le coronavirus, 1028 habitants ont perdu la vie.

Si une accélération a été envisagée pour la contamination, les statistiques pour les guérisons semblent en baisse.

C’est pour cette raison que des vacances d’été en Algérie ne sont clairement pas envisageables puisque la situation peut s’avérer préoccupante. La même source a également ajouté que 58 personnes se trouvaient actuellement en soins intensifs. De ce fait, même si vous vouliez partir en vacances en Algérie en juillet ou en août, cela ne serait pas possible puisque les frontières sont fermées. Certes, l’évolution peut être positive et elles pourraient ouvrir dans quelques semaines. Il faut alors se renseigner quotidiennement sur les statistiques.

🇩🇿 Depuis l’adoption du traitement a base d Hydroxychloroquine, l’Algérie compte 996 morts pour 43 Millions d'habitants https://t.co/Pl93RdzTI7 — Asclépius (@medicalfollower) July 10, 2020

Un dispositif de confinement prolongé

Plusieurs pays sont sur le point de mettre en place un confinement localisé comme l’Espagne. En effet, l’Algérie n’échappe pas à cette règle, car les mesures ont été reconduites pour 29 des 48 préfectures qui viennent composer l’Algérie. Vous pouvez toutefois trouver des articles de presse qui évoquent l’ouverture des frontières. En effet, cela est possible, mais uniquement pour les résidents. Par exemple, les touristes ne peuvent pas pénétrer dans le pays algérien, cela est aussi valable pour le Maroc. Par contre, si vous êtes un résident étranger, vous pourrez sortir de l’Algérie et revenir en France s’il s’agit de votre pays d’origine.

Alors que des algérien-nes meurent quotidiennement du #coronavirus. Alors que nos hôpitaux manquent d'oxygène, d'effectifs, de moyens…

La télé du régime ouvre son journal avec "un appel téléphonique reçu de Macron".

J'ai honte pour eux. Ce régime est indigne#Algérie #Covid19dz pic.twitter.com/kJKT4MJSBj — Houari Boukar 🇩🇿#ÉtatDeDroit (@Houari_Boukar) July 9, 2020

A contrario, un Algérien qui est en déplacement à l’extérieur pourra revenir en Algérie, les frontières seront alors ouvertes pour lui. Ce sont les seuls cas de figure qui sont envisagés. N’hésitez pas à vous renseigner, les autorités compétentes proposent quotidiennement des informations concernant les contaminations. Évitez également de partir dans un pays avec des frontières ouvertes alors que les chiffres commencent à prendre de l’ampleur. Comme le gouvernement français a pu le préciser avec Édouard Philippe, les voyages à l’étranger et notamment en dehors de l’UE ne sont pas forcément conseillés. Il faudra malheureusement se faire une raison pour les vacances d’été de 2020, elles devront se passer sur le sol français, ce sera sans doute beaucoup plus sûr. De plus, si un confinement localisé est décidé, vous pourrez retourner chez vous plus aisément.