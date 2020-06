Vacances d’été : les français vraiment inquiets de ne pas pouvoir partir au Maroc cet été !

Vacances d’été : des voyages possibles au Maroc pour les français ?

Le Maroc fait partie des destinations préférées des français ! La langue est parlée dans les parties touristiques du pays, et le moins que l’on puisse dire c’est que les conditions climatiques et les paysages sont tout simplement magnifiques !

On imagine donc que de nombreux français se voient déjà reprendre l’avion pour le Maroc pour repartir cet été en vacances, mais ce serait aussi l’occasion pour certains de retrouver de la famille.

Car comme beaucoup, certains ont de la famille éloignée dans ce pays et comptent bien profiter de l’été pour la rejoindre coûte que coûte !

Mais pour cela, il faudra bien évidemment que les frontières de la France et du Maroc soient de nouveau ouvertes, et pour cela il faudra bien sûr attendre les réponses des gouvernements à ce sujet…

En effet, le royaume marocain a très vite réagi concernant la crise sanitaire du coronavirus, qui a fermé ses portes tout juste après la France après quelques jours. Faut-il y voir des premiers signes de fermeture pour cet été ? Le pays pourrait bien rester inaccessible pour des milliers de français qui souhaiteraient s’y rendre dans les prochaines semaines ou les prochains mois.

#Covid19 : Note Verbale adressée aux Missions Diplomatiques et Organisations Internationales accréditées au #Maroc pic.twitter.com/KeRxSweqc0 — Maroc Diplomatie 🇲🇦 (@MarocDiplomatie) April 27, 2020

Le Maroc avait décidé de fermer ses frontières et arrêté complètement le trafic aérien et maritime. Certains touristes en ont d’ailleurs fait les frais et sont restés bloqués au Maroc pendant tout le confinement, loin de leur famille et de leurs proches !

Vacances d’été au Maroc : les français n’ont pas de réponses et veulent venir dans le pays !

Alors que certains touristes venus avant le confinement n’ont toujours pas pu rentrer chez eux, il est très difficile de savoir s’il sera possible ou non de voyager à nouveau au Maroc cet été !

Un drame pour plusieurs milliers de français qui se rendent dans ce beau pays pour des raisons familiales mais aussi économiques pendant la saison estivale… Le ministère français des Affaires étrangères n’a d’ailleurs pas hésité à le confirmer : il semblerait que la suspension des liaisons maritimes et aériennes avec la France soient toujours bel et bien arrêtées jusqu’à nouvel ordre ! Par conséquent, le ministère invite donc chaque français à reporter les voyages prévus au Maroc, même s’il s’agit de voyages familiaux réguliers.

Mais certains, voyant cette nouvelle arriver, ont pensé pouvoir faire autrement en passant par un autre pays : l’Espagne ! Malheureusement pour eux, il semblerait que cela ne soit pas possible non plus, puisque certains ont eu l’idée de passer par l’Espagne mais le ministre de l’intérieur Christophe Castaner en a décidé autrement. En effet, il a communiqué sur la fermeture de l’espace Schengen jusqu’à nouvel ordre, ce qui rendrait un voyage au Maroc tout simplement impossible !

En attendant, les françaises et les français vont devoir prendre leur mal en patience et attendre les prochaines annonces du gouvernement qui devraient arriver d’ici une semaine concernant les vacances d’été, car la situation pourrait évoluer à tout moment et le gouvernement français comme le gouvernement marocain pourrait décider du jour au lendemain de rouvrir les frontières des deux pays pour accueillir des nouveaux touristes, qui représentent malgré un tout un investissement économique très important et non négligeable !

Mais pour le moment, on peut noter que le confinement est bel et bien toujours d’actualité au Maroc puisqu’il est même prolongé jusqu’au 10 juin, allant même jusqu’à une interdiction stricte de circuler entre 19h et 5h du matin.

Le coronavirus n’a donc pas fini de faire parler de lui, puisque le tourisme devrait être fortement impacté cette année, d’autant plus pour la France qui interdit encore à ce jour les déplacements de plus de 100km. A ce jour, personne n’est en mesure de dire comment va évoluer la situation dans les deux pays, mais on peut néanmoins noter qu’avec l’urgence sanitaire prolongée jusqu’au 24 juillet au Maroc, les conditions ne devraient pas être réunies pour voyager !