SpaceX : une fusée pour livrer en une heure des armes sur toute la planète, un record incroyable !

Pour l’instant, la fusée n’est pas opérationnelle à 100 % et des tests sont aussi à réaliser dans les prochains mois. SpaceX pourrait alors communiquer au cours de l’année 2021 sur cette fusée assez incroyable puisqu’elle peut transporter des armes sur toute la planète en une heure seulement. En fonction des besoins sur le champ de bataille par exemple, les soldats pourraient recevoir une cargaison.

80 tonnes de fret en un temps record

Elon Musk est sans doute l’homme des records. Vous vous souvenez sans doute de son projet concernant les fusées réutilisables afin de réaliser des économies, mais également pour favoriser les voyages habités vers Mars. Aujourd’hui, il revient avec une nouvelle fusée capable de se déplacer à 12 000 km par heure, une vraie prouesse qui permettrait donc de transporter 80 tonnes de fret très rapidement et sur l’ensemble du globe.

Cette invention pourrait être idéale pour les militaires qui utilisent aujourd’hui des Boeing .

. Il leur faut par contre 15 heures pour réaliser la même distance avec 80 tonnes de fret.

La promesse de SpaceX est donc très intéressante et une collaboration est déjà annoncée avec Stephen Lyons.

SpaceX is promising the Pentagon one-hour weapon delivery around the globe.https://t.co/F1OsmVZ0G8 — Futurism (@futurism) October 9, 2020

SpaceX a donc les moyens de concurrencer d’autres sociétés du même type et elle se dévoile comme une entreprise innovante qui ne cesse de dépasser les limites. Le projet le plus conséquent concerne sans doute les vols habités pour Mars. SpaceX souhaite clairement accompagner les humains vers une autre planète pour constituer une autre civilisation.

SpaceX s’intéresse aussi au marché des satellites

En octobre, l’entreprise d’Elon Musk a eu l’occasion de signer un contrat conséquent de 149 millions de dollars. La société pourra alors travailler avec la SDA pour la fabrication des satellites. L’objectif premier consiste à détecter rapidement des missiles, car les humains ont toujours la crainte d’une menace en provenance de la Russie ou de la Chine. De ce fait, dès qu’un missile serait envoyé, l’information serait immédiatement obtenue par ces satellites et les experts seraient ainsi avertis. Cela est digne d’un film de science-fiction, mais c’est une réalité. Le contrat est donc très réjouissant pour Elon Musk, qui peut ainsi continuer à dépasser toutes les limites.

La mission du Pentagone pour SpaceX: transporter des troupes n'importe où sur Terre en une heure https://t.co/dxMH3weRGr — Slate.fr (@Slatefr) October 12, 2020

En mai dernier, une collaboration a également vu le jour entre SpaceX et la Nasa. Cela a notamment permis d’envoyer deux astronautes vers la Station Spatiale Internationale. Le prochain objectif très important concerne Mars. Pourrons-nous voyager vers cette planète très austère et aride ? C’est le plus grand souhait d’Elon Musk.