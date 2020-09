Présidentielles américaines : que doit-on retenir de la rencontre entre Donald Trump et Joe Biden cette nuit ?

C’est cette nuit que des millions d’américains ont eu l’occasion de découvrir un premier débat télévisé entre le président Donald Trump contre Joe Biden. Le débat télévisé était à suivre également en direct sur BFM TV et CNews pour un direct exceptionnel. Il faut dire que les prochaines élections présidentielles américaines qui auront lieu au mois de novembre prochain ont de quoi susciter l’intérêt des américains mais également des français.

Présidentielles américaines : un enjeu de taille pour le peuple américain qui impacte également la communauté internationale !

En effet, nous savons tous aujourd’hui que la politique américaine peut parfois avoir un impact sur les autres pays dans le monde. On sait notamment que Donald Trump mène une guerre contre la Chine, comme on a pu le voir récemment avec ses dernières annonces concernant les taxes mais également concernant la possible interdiction de l’application TikTok, soupçonnée d’être utilisée par le gouvernement chinois pour espionner d’autres pays.

#Debates2020

Pathétique Trump à la pensée décousue, incapable de développer une idée ou même répondre à une question simple! Biden ↗️1

Trump ↘️0 pic.twitter.com/hQShdSYf4m — I'm Khady (@KhadyMany) September 30, 2020

C’est en direct de Cleveland que l’on a pu voir les deux candidats à la présidentielle américaine livrer une bataille des opinions concernant tous les sujets qui sont au coeur de l’actualité. Bien évidemment, la crise sanitaire du coronavirus a été abordée, et pour cause : ce n’est pas moins de 200 000 morts que l’on a pu compter à ce jour ! Mais dans les autres thématiques que l’on a pu voir lors de ce débat enflammé, on retiendra également l’économie américaine, les dernières manifestations dans le pays, mais aussi les toutes dernières révélations concernant les impôts de Donald Trump qui ont récemment fait scandale. C’est donc à 3 heures du matin (heure française) et pendant 90 minutes que l’on a pu découvrir les deux prétendants à la Maison Blanche répondre aux questions des journalistes, alors que Joe Biden devance aujourd’hui le président Donald Trump de 6 points dans les sondages.

Présidentielles américaines : que retenir du débat de cette nuit ?

Trump et Biden nous ont offert un piètre débat sous les yeux du monde entier

Aucun argument réfléchi

Un débat basé sur les attaques personnelles, affabulations, affronts j'en passe

Ce spectacle déshonorant ne présage rien de bon sur le fauteuil du bureau ovale#debates2020 pic.twitter.com/2TfY403HtS — Alvyne✊🏾 (@Alvyne05) September 30, 2020

Le journaliste Chris Wallace a abordé de nombreuses thématiques comme on pouvait s’y attendre : la crise du COVID19, l’économie américaine, le racisme, les violences policières, la Cour Suprême, mais également le bilan du président Donald Trump.

Lors du débat, on s’attendait à voir Donald Trump s’exprimer sur les actions de son premier mandat et lancer une nouvelle provocation de la part du président sortant qui n’hésite pas à prendre la parole et défendre son bilan coûte que coûte. Concernant Joe Biden, que Donald Trump a d’ailleurs surnommé Slow Biden avec joie, on attendait de le voir prendre position au sujet du bilan de Donald Trump, et on peut dire que cela a bien été le cas. Mais globalement, le débat n’a pas volé très haut et les journalistes sont incapables de savoir ce que proposent très précisément les deux candidats.

"Tu vas la fermer, mec?": en plein débat, Joe Biden s'emporte contre Donald Trump #Debates2020 pic.twitter.com/Fd3qWx3Quy — DANIEL KPAKO 🇨🇩🇨🇩 (@DanielKpako1) September 30, 2020

Les prises de paroles des deux candidats seront-elles suffisantes pour permettre aux électeurs américains de se faire un avis concernant l’élection à venir ? Selon les sondages, les débats télévisés n’ont que très peu d’impacts sur les intentions de votes, bien qu’ils soient tout de même important pour les millions d’américains qui le suivent. On se souvient encore du débat enflammé lors des dernières élections présidentielles américaines entre Donald Trump et Hillary Clinton, où le candidat Donald Trump avait déclaré lorsqu’il avait été confronté à sa déclaration d’impôts de seulement 750 dollars en 2016 qu’il était tout simplement « malin ». Un franc parler qui lui a visiblement réussi, bien que pour cette élection les sondages sont encore une fois en sa défaveur !