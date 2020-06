Les 9 meilleures séries Netflix à regarder ce soir absolument !

Avec le confinement, c’est le moment idéal pour regarder des séries entre amis, même si vous êtes physiquement séparés. Avez-vous entendu parler de Netflix Party ?

Avec cette application, vous pouvez mater vos séries préférées entre amis et à distance !

Vous avez les couvertures, le pop-corn, le plateau-repas – mais que devez-vous regarder ? Il y a tellement d’options que vous pourriez passer tout l’après-midi à décider !

Mais ne vous inquiétez pas ! Quelle que soit l’occasion, vous trouverez toujours sur Netlflix la série qui convient le mieux à votre groupe d’amis.

Et parce que nous vivons dans un monde merveilleux, elle est probablement disponible en streaming immédiatement. Vous voulez rire ? C’est possible. Pleurer ? Possible aussi. Avoir peur ? Nous avons aussi ce qu’il vous faut…

Des nouveaux succès d’horreur aux rediffusions de spectacles classiques, le confinement est un grand moment pour les fans de télévision. La prochaine fois que vous vous réunirez avec vos amis pour une soirée cinéma via Netflix Party, essayez donc l’un de ces succès !

Les meilleures séries Netflix à regarder avec vos amis durant le confinement, via Netflix Party

American Horror Story

La saison actuelle bat son plein, mais il y a beaucoup de saisons antérieures à rattraper sur Netflix. Cette série d’horreur populaire est parfaite pour un groupe d’amis souhaitant être effrayés ensemble. Avec un nouveau scénario chaque saison, il y en a pour tous les goûts. Il y a des clowns tueurs, des maisons hantées, des tueurs en série et bien d’autres choses effrayantes…

The Haunting of Hill House

Cette nouvelle série Netflix est basée sur un livre de 1953, mais tout y est frais et moderne. Elle suit la famille Crain, des années après que la mort mystérieuse de leur mère les ait fait fuir de Hill House. Haunting of Hill House, avec ses nombreux fantômes du passé, est définitivement une série que vous adorerez regarder avec vos amis. Et peut-être même avec les lumières allumées…

Black Mirror

Avec une nouvelle intrigue à chaque épisode, il s’agit donc de la série parfaite pour un groupe d’amis qui possède un emploi du temps chargé et ne peut se fixer un planning précis de rendez-vous Netflix.

Les épisodes de Black Mirror explorent les implications de la technologie dans un monde moderne.

Ne manquez pas « San Junipero », « Nosedive » et « USS Callister »…

The Crown

Ce drame d’époque, qui suit la vie de la reine Elizabeth II, est parfait pour ceux qui souhaitent un équilibre entre le drame et le glamour. La troisième saison a commencé à être tournée à l’été 2019, avec Olivia Colman dans le rôle de la reine.

Bien qu’elle ne soit pas tout à fait exacte sur le plan historique, la série offre beaucoup de drames juteux.

Si votre groupe d’amis ne peut regarder Mad Men ou Game of Thrones, cette série vous offrira un savoureux mélange des deux.

Orange is the new black

Après 6 saisons, nous en avons tous un peu marre de Piper Chapman, il faut bien l’avouer. Mais les vraies stars d’Orange is the new black sont incontestablement les seconds rôles.

La série va de l’hilarant au sincère, et contient un éventail étonnant de femmes « bad girls », avec des stars comme Samira Wiley, Laverne Cox et Laura Prepon !