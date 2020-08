Que s’est-il passé en Allemagne ? Aux alentours de 18h30, un homme d’une trentaine d’années se trouvait sur l’autoroute. Avec sa voiture, il traversait donc grâce à celle-ci la ville de Berlin, il aurait alors foncé. Six personnes ont apparemment été blessées selon le BFMTV qui partage les dires du porte-parole du parquet local. Cette voiture-bélier aurait été utilisée dans le cadre d’un acte islamiste selon les premiers éléments de l’enquête. Trois personnes seraient grièvement blessées.

Qui est cet homme de 30 ans ?

Quelques éléments commencent à être partagés dans la presse internationale et locale. Nous apprenons qu’il s’agit d’un Irakien, il serait âgé de 30 ans. Il était donc au volant de cette voiture au moment de ces accidents et selon plusieurs médias, il aurait hurlé « Allah Akbar ». Il se trouvait donc sur l’autoroute en ce début de soirée, il a foncé dans des voitures et des motos.

Un homme a provoqué plusieurs accidents avec sa voiture sur une autoroute, blessant six personnes, dont trois grièvement.

L'auteur des faits est un Irakien de 30 ans qui a hurlé « Allah akbar » en sortant de son véhicule. https://t.co/9I4v2p7Eqz — Le Point (@LePoint) August 19, 2020

Le quotidien Bild a repris quelques informations concernant ce drame, il aurait menacé les personnes présentes aux alentours .

. Si une personne s’approchait, elle risquait de mourir selon les propos relayés dans la presse. Il aurait également eu en sa possession un engin explosif.

Les forces de l’ordre étaient nombreuses sur place, elles ont alors procédé à l’arrestation de cet homme.

🇩🇪 FLASH – Un irakien de 30 ans a volontairement percuté plusieurs #voitures hier sur l'#A100 à #Berlin. Les accidents qu'il a provoqué ont fait 6 blessés dont 3 graves. La motivation est "islamiste", annonce le parquet. (n-tv/rbb24) #Allemagne pic.twitter.com/sJ9QAq0hIe — Conflits (@Conflits_FR) August 19, 2020

Les accidents ont causé l’arrêt du trafic sur l’autoroute qui traverse la ville de Berlin, la capitale allemande. De nombreux embouteillages ont alors été créés, ce qui a entraîné une forte attente pour les véhicules arrêtés. Il faut savoir que la situation pouvait être dangereuse même après l’arrestation, car des boîtes auraient été retrouvées dans son véhicule. Il était alors impossible pour ces forces de l’ordre de savoir si elles étaient vides ou prêtes à exploser. Cela a demandé forcément une vérification minutieuse. Selon le journal français, un appareil qui projette de l’eau avec une forte pression a été utilisé pour ouvrir l’une des boîtes dont le contenu n’était pas celui redouté. La tension est alors à son comble face à cet acte jugé islamiste. Il faut savoir que le pays a déjà été frappé de plein fouet par des attentats.

Un acte comme en 2016 est fortement redouté

Dans certains pays comme en Allemagne, la menace terroriste est réelle, les autorités compétentes ont la crainte que le scénario de 2016 puisse se renouveler. À l’époque, 12 personnes avaient perdu la vie dans cette attaque survenue au cours du mois de décembre dans la capitale allemande. Il ne faut pas oublier que cet acte est à ce jour le plus meurtrier. Les autorités sont alors très investies dans la lutte et la surveillance. Plusieurs attaques auraient d’ailleurs été déjouées comme peut le préciser le journal.

Deux actes auraient été évités, ils auraient pu être très problématiques si les personnes avaient mené leur projet à terme. En effet, en 2018, une bombe biologique aurait pu exploser, mais la police avait pu arrêter une personne suspectée d’être impliquée dans cette organisation. Quelques mois plus tard, une autre tentative aurait été stoppée. En France, la situation peut aussi être inquiétante, car plusieurs attentats ont eu lieu et certains ont fortement marqué les esprits. Personne n’a pu oublier les drames de Charlie Hebdo et au Bataclan, ces évènements resteront à jamais dans les mémoires, les Français avaient vécu l’ensemble des faits en direct à la télévision. La vigilance est toujours de mise et les autorités surveillent constamment certaines cellules.