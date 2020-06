Vacances scolaires : tout ce que vous devez savoir depuis l’allocution d’Emmanuel Macron hier soir !

Vacances scolaires : un retour à l’école et au collège obligatoire avant de partir pour les grandes vacances !

Bien que certains élèves et parents pensaient ne pas reprendre le chemin de l’école cette année, cela sera bel et bien le cas pour de nombreux élèves qui devront dès lundi prochain reprendre le chemin de l’école. Alors que certains parents sont très heureux de remettre leurs enfants en classe, d’autres ont très mal réagi aux annonces d’Emmanuel Macron et craignent que les règles sanitaires ne puissent pas s’appliquer à l’école.

Cette décision est d’autant plus très surprenantes car il ne restera que deux semaines d’école à ce moment là, et comme on le sait, ce ne sont pas les plus productives pour les élèves. Mais comme l’a précisé Emmanuel Macron dans son allocution présidentielle hier soir, les élèves des écoles de maternelle, de primaire, et de collège devront bel et bien se rendre à nouveau en cours dès le lundi 22 juin. Cette fois-ci, il ne s’agit en effet pas d’un retour qui concerne une minorité d’élèves mais bien toutes les classes : les établissements ont donc une semaine à compter de ce lundi pour s’organiser comme il se doit pour accueillir tous les élèves lundi prochain à la première heure. Les écoles arriveront-elles à être à la hauteur ?

Nous devrions avoir bientôt la réponse, car nous ne sommes malheureusement pas à l’abri de nouveaux scandales la semaine prochaine si des écoles n’arrivent pas à se plier aux règles gouvernementales concernant la crise sanitaire du coronavirus. Quoi qu’il en soit, la nouvelle va réjouir les nombreux élèves qui pensaient ne jamais pouvoir dire aurevoir à leur professeur, car pour certaines classes cela a été un vrai déchirement de se voir séparés brutalement pendant plusieurs semaines.

En revanche, du côté des lycéens, on imagine que les élèves sont partagés entre la joie et la déception, puisque quant à eux ils ne retrouveront pas le chemin vers le lycée jusqu’à nouvel ordre. C’est toute une institution qui est bouleversée et notamment les élèves qui doivent passer le bac cette année dans des conditions très particulières, c’est le moins que l’on puisse dire. Mais alors que nous vivons actuellement les dernières semaines de cours, les vacances se préparent malgré tout et les français sont petit à petit près à reprendre la route des vacances…

Vacances scolaires : à quoi doit-on s’attendre cet été pour les enfants ?

Les prochaines semaines vont être donc rythmées par la reprise scolaire mais également par le début des vacances officielles ! Les vacances d’été qui sont très attendues par les parents et les enfants se dérouleront comme prévu ? Et bien tout d’abord, les colonies de vacances reprendront leurs ouvertures puisqu’à partir du 22 juin également elles seront de nouveau accessibles, y compris dans les territoires de l’outre-mer.

En revanche, des conditions sanitaires devront être impérativement respectés par toutes et tous, notamment avec le port du masque obligatoire pour tous les adultes qui encadreront les enfants.

Concernant les déplacements en France, il n’y a pas de restrictions depuis la barrière des 100 km levée depuis le 2 juin. En revanche, concernant les voyages en Europe et dans le monde, il faudra parfois être un peu plus patient. En effet, bien que certains pays d’Europe soient ouverts aux touristes dès aujourd’hui en ce lundi 15 juin, d’autres pays dans le monde n’acceptent pas encore de recevoir de touristes, et les parents comme les enfants vont devoir prendre leur mal en patience. Certains pensent même déjà à consulter le calendrier des vacances scolaires de la prochaine rentrée pour planifier des vacances à la toussaint, à Noël, ou même en 2021 !

En effet, bien qu’à ce jour aucun vaccin n’ait été trouvé pour lutter contre le coronavirus, tout le monde espère que d’ici l’an prochain cela sera bel et bien le cas et que tout le monde pourra voyager dans le monde sans aucune restriction !