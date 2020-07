Vacances d’été : les meilleures destinations même si un confinement est validé rapidement !

Comme le président de la République et le Premier ministre ont pu le préciser, le confinement ciblé n’est pas à mettre de côté. Comme c’est le cas en Espagne par exemple, des régions ou des villes peuvent être confinées afin de limiter le plus possible la propagation du virus. De ce fait, vous devez choisir une destination en conséquence, car même si vous vous retrouvez éventuellement confiné, vous pourrez ainsi profiter tout de même de vos congés. La meilleure technique consiste à opter pour des zones proches de la nature, cela vous permettra de vous ressourcer. Si toutefois le confinement ciblé n’est pas au rendez-vous, vous aurez tout de même passé des vacances d’été sympathiques en pleine nature.

Le Top 3 des destinations conseillées pour les vacances d’été

Comme vous le savez sans doute, le coronavirus n’a pas disparu de notre pays, la maladie est toujours présente. De nombreux clusters sont à l’étude et l’épidémie peut clairement redémarrer. Certains signes sont d’ailleurs préoccupants, d’où l’intérêt de vous renseigner avant de valider vos vacances d’été. La meilleure solution consiste à vous éloigner des autres afin de privilégier la nature.

Ce sont donc les espaces verts qui ont le plus la cote pour les vacances d’été de 2020 et certaines destinations sont très intéressantes .

. La côte des havres du Cotentin devrait vous offrir une vraie bouffée d’oxygène puisque la nature est largement présente.

Si vous souhaitez profiter de l’eau, les lacs de la forêt d’Orient dans l’Aube vous tendent les bras. Ce sera une destination parfaite pour les enfants.

Pour jouir des îles sauvages, c’est l’archipel des Embiez qui saura vous satisfaire pendant ces vacances d’été.

Les vacances d'hier : quand le monokini était l'attraction des plages françaises pic.twitter.com/u9smuoVinI — Ina.fr (@Inafr_officiel) July 13, 2020

Comme vous pouvez le constater, la France regorge de petites destinations très réjouissantes, il est alors inutile pour les vacances d’été de partir en dehors de l’Union européenne. De plus, en restant sur le sol français même si le pire scénario devait se produire, vous ne serez pas trop loin de chez vous, les déplacements seront alors un peu plus simples.

Des destinations très prisées pour les vacances d’été

Les Français ont décidé de se rapprocher de la nature, ils sont alors nombreux à avoir opté pour les Vosges, les Landes ou encore l’Ardèche et même l’Auvergne. Vous pouvez aussi venir en Alsace puisque les deux départements regorgent d’espaces verts, la culture est également très présente. Vous n’aurez aucune difficulté pour profiter pleinement à Ungersheim de l’Écomusée d’Alsace. Ce rendez-vous est juste à côté du parc le petit prince qui vous propose quelques attractions et une découverte sympathique de l’univers d’Antoine de Saint-Exupéry. Il est certes différent de Disneyland Paris, mais pour les plus jeunes, les attractions seront ludiques et réjouissantes.

Si vous ne souhaitez pas louer un mobil-home dans un camping ou encore un hôtel, voire une résidence, vous aurez toujours l’option du camping-car ou de la caravane. Inutile de casser votre tirelire puisqu’il est tout à fait envisageable de louer ces moyens de locomotion pour quelques dizaines d’euros par jour. Vous ne serez alors pas déçu par cette dose de liberté qui sera offerte à votre petite famille. Cela vous permettra même de voyager d’espaces verts en espaces verts afin d’éviter le plus possible le coronavirus.