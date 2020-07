Vacances d’été : voici pourquoi il ne faut pas partir ce week-end ! Attention !

Le second week-end du mois de juillet est très important notamment pour les professionnels du tourisme.

Ces derniers pourront jauger la rentabilité de leur saison, mais les prévisions sont rassurantes.

Par contre, pour les particuliers, ce ne sera pas la meilleure période pour partir surtout à cause des embouteillages.

Avec le grand week-end du 14 juillet qui se profile à l’horizon la semaine prochaine, il faudrait sans doute revoir vos plans pour vos futurs départs.

En effet, Bison Futé annonce des difficultés pour la circulation, les autoroutes seront alors prises d’assaut.

Pourquoi ce week-end est-il important pour les vacances d’été ?

Certains avec la crise sanitaire n’ont pas forcément validé de congés puisque leur situation personnelle ne leur permet pas par exemple. En effet, un professionnel qui est à son compte surtout s’il est auto-entrepreneur ne pourra pas avoir un chiffre d’affaires s’il s’absente quelques semaines. Les pertes peuvent alors être considérables, d’où l’intérêt d’adopter une autre technique beaucoup plus sympathique. Dès la journée de samedi, les routes seront alors prises d’assaut par les vacanciers.

🚗 #BisonFuté : de très nombreux déplacements sont attendus pour ce début des vacances d'#été.

Bonne route et prudence ⚠ Dispositifs d’information :

➡ https://t.co/KYaZ17OsQT

➡ Appli mobile

➡ 107.7 FM

➡ Réseau @francebleu ➕ d’infos : https://t.co/lUHhsUvZyW pic.twitter.com/6ziq2QQdsT — Ministère de l’Écologie (@Ecologie_Gouv) July 3, 2020

Comme certains n’ont pas pu valider des vacances classiques, ils ont pu miser sur le week-end du 14 juillet .

. Il y a donc le samedi et le dimanche ainsi que le mardi puisque la journée est fériée.

Il suffit de prendre un seul jour de congé à savoir le lundi et vous aurez quatre jours pour les vacances d’été.

Le trafic s’annonce donc très intense et les experts estiment que les deux premières semaines du mois de juillet devraient afficher des records pour la fréquentation.

Il y a également le coronavirus qui a un rôle important dans ce domaine, car les Français ne savent pas si la situation pourrait évoluer dans le bon sens. Comme certains pays décident de confiner à nouveau quelques zones, certains estiment qu’il est préférable de partir dès maintenant, cela leur permettra de profiter de leur séjour sans être impacté par exemple par un confinement. La France sera donc en orange pour ce grand week-end notamment pour les départs, mais elle sera verte pour les retours. Ceux qui ont pris des vacances la semaine dernière ne seront pas embêtés sur la route.

Des difficultés à prévoir pour le début des vacances d’été

Les élèves ont quitté l’école depuis le 3 juillet et les lycéens s’apprêtent à obtenir leurs résultats concernant le baccalauréat. De ce fait, ce week-end, les familles seront prêtes à prendre la poudre d’escampette afin de profiter pleinement de ces jours de congés qui seront forcément mérités après de longues semaines de confinement. Bison Futé dont les propos sont rassemblés par BFMTV révèle qu’il y aura des difficultés notamment sur les routes qui accèdent au nord de la France vers le sud-est et la Méditerranée. C’est donc l’axe classique des vacances avec notamment l’autoroute du soleil.

Certains ont aussi décidé de se rendre dans le sud-ouest afin de profiter d’un climat très réjouissant. Les départs devraient être organisés dès le matin et normalement jusqu’au milieu de l’après-midi. De ce fait, si vous devez partir ce week-end, nous vous conseillons soit de prévoir un départ en fin de journée ce samedi ou la veille, vendredi dans la soirée. Si les autoroutes sont prises d’assaut, vous pourrez toujours emprunter les routes nationales qui vous permettent notamment de découvrir l’arrière-pays et les produits locaux. Si vous souhaitez réellement partir en vacances d’été, oubliez peut-être ces autoroutes traditionnelles. Vous aurez notamment du monde, cela sera donc assez pénible pour le respect des gestes barrières. Privilégiez éventuellement un itinéraire plus long avec des routes nationales, mais ce sera l’occasion de découvrir la beauté des villages par exemple.