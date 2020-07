Vacances d’été : voici les arnaques les plus courantes, attention, protégez-vous !

Lorsque nous évoquons les vacances d’été, nous pensons surtout au Covid-19 qui fait des siennes dans de nombreuses régions du globe. Il est difficile de partir à l’étranger à cause des frontières qui sont fermées et même des mesures de confinement qui ont tendance à prendre de l’ampleur. Toutefois, les arnaques sont également au rendez-vous, il faut alors être vigilant, car vous pourriez être rapidement pris pour cible sur les aires d’autoroute par exemple. N’hésitez pas à vous protéger en vous renseignant au maximum.

Des arnaques lors de la réservation des vacances d’été

Si certains ont déjà quitté leur domicile afin de savourer des congés bien mérités, d’autres hésitent à fermer leurs valises. Si vous réalisez une réservation de dernière minute, ne succombez pas aux annonces les plus alléchantes, vous pourriez rapidement tomber dans un piège.

Avec la crise économique qui se profile à l’horizon pour certaines entreprises, des hausses pour les locations ont été identifiées .

. Toutefois, une location affichée avec un prix beaucoup trop bas doit vous alerter, il y a peut-être un problème.

A contrario, lorsque les prix sont trop élevés, il peut y avoir une arnaque.

Evitez de payer plus de 20 ou 30 % du prix de la réservation pour l’acompte, oubliez certains modes de paiement comme le mandat cash.

Privilégiez forcément les professionnels et non les annonces sur des sites qui ne sont pas spécifiques aux vacances d’été.

L’arnaque sur les aires d’autoroute a toujours la cote

Nous avons pu le préciser dans un précédent article, certaines personnes peu scrupuleuses peuvent vous soutirer de l’argent grâce à l’arnaque à l’irlandaise. Le format est simple, elles viennent vers vous en vous expliquant qu’un vol vient de se produire. À cause de ce dernier, elles ne peuvent plus retrouver leur domicile et elles demandent un peu d’aide à savoir de l’argent. Certes, un remboursement est promis, mais vous n’en verrez jamais la couleur. C’est pour cette raison que les aires d’autoroute notamment les plus prisées demandent la plus grande vigilance.

Il faudra alors refuser d’aider ces personnes même si elles semblent être très sympathiques. Ces individus savent utiliser la négociation et la manipulation afin de vous convaincre au plus vite.

Evitez également de donner de l’argent en échange d’effets personnels comme des bijoux. Vous ne connaissez pas la provenance de ces derniers, leur valeur et ils ont pu faire l’objet d’un vol. Vous serez alors arnaqué par des escrocs, mais les conséquences pourraient être encore plus dramatiques.

Attention à votre carte bancaire et au code secret

Vous avez tendance à payer comme de nombreuses personnes avec une carte bancaire. C’est simple, rapide et efficace, mais si vous n’êtes pas vigilant, un individu peut récupérer une copie de la CB et même votre code. De ce fait, surveillez les alentours lorsque vous désirez retirer de l’argent, privilégiez les petites sacoches que vous gardez toujours sur vous même lorsque vous êtes assis. Oubliez aussi les sacs à main posés sur une table, ils peuvent être volés très rapidement. Vérifiez aussi tous les jours vos comptes afin de savoir si des retraits ou des achats intempestifs sont identifiés.

Dans ce cas, faites immédiatement opposition en utilisant les services dédiés de votre établissement bancaire. Pendant les vacances, les paiements en liquides sont parfois un peu plus sécurisés, cela vous évite de sortir constamment votre carte bancaire.