Vacances d’été : un département vous donne carrément de l’argent si vous réservez vos vacances chez eux !

Le département est finalement gagnant au même titre que vous puisque vous pourrez réserver vos vacances d’été dans une zone assez agréable et il sera possible de recevoir de l’argent. Cela permettra alors à tous les vacanciers de dépenser quelques euros dans les divers commerces, c’est une astuce à ne pas négliger pour relancer l’économie. Le monde du tourisme est à l’arrêt depuis quelques mois à cause du coronavirus, les professionnels redoublent alors d’efforts afin de vous combler le plus vite possible.

Choisissez la Manche pour vos vacances d’été

Vous réservez dans un département où la nature est reine au même titre que les loisirs, vous pourrez également recevoir des bons d’achat d’une valeur conséquente de 200 euros. Il sera alors possible de les dépenser comme vous le souhaitez et le département peut ainsi booster son économie. C’est une opération spéciale qui a donc été lancée selon le site Geo puisque vous pourrez alors profiter des chèques Évasion 50 dont la valeur peut atteindre 200 euros.

Vous recevez cette somme en échange d’un séjour dans le département de la Manche ou de la Normandie .

. Les chèques sont valables pour plusieurs personnes, mais également diverses activités.

Ce sera alors l’occasion de vous rendre dans les restaurants, les producteurs locaux, les commerces, les lieux de visite…

Les 200 euros pourront aussi être dépensés dans des visites guidées, voire des activités à pratiquer en solitaire ou en famille.

C’est une très bonne initiative mise en place par le département pour rebooster les Français et pour faciliter ainsi les réservations pour les vacances d’été. Il y a tout de même quelques contraintes à suivre pour que les chèques soient délivrés rapidement.

Obtenir des chèques pour vos vacances d’été

Ce n’est pas si complexe, car vous devez réserver votre séjour dans l’un des partenaires de ce programme. Ils sont plus de 1500 à avoir donné leur accord, cela vous permettra d’avoir un choix assez sympathique. Vous pourrez recevoir ce petit coup de pouce que vous souhaitiez opter pour plusieurs nuitées ou une seule, ce qui s’avère être très réjouissant pour votre pouvoir d’achat. Comme le coronavirus continue de se propager dans plusieurs pays dans le monde, les autorités françaises essayent de séduire le plus possible tous les Français et il s’agit peut-être de la destination la plus intéressante.

Vous n’aurez pas de problèmes par rapport à la douane, une mise en quatorzaine ou encore la réalisation des tests. En ce qui concerne le montant proposé, il dépend de plusieurs critères à savoir le nombre de personnes et de nuitées. N’hésitez pas à vous renseigner auprès du département de la Manche pour savoir si vous pourriez recevoir les 200 euros pour vos vacances d’été ou un peu moins. Vous devez bien sûr opter pour une réservation en Juillet ou en Août et cette initiative a même été prise pour le mois de Juin. Toutefois, les Français commencent à réserver leurs vacances pour les deux prochains mois, mais il ne faut pas oublier que le séjour peut aller jusqu’au 31 Décembre 2020. Il suffit alors d’effectuer la réservation avant le 31 Août.

Relance touristique avec @MancheTourisme

Pour chaque nuitée réservée dans un hébergement, les clients se verront remettre, un « chèque évasion 50 » de 10€ ou 20€ doublé par un chèque "Cotentin Unique" à utiliser chez nos partenaires touristiques. https://t.co/KLXjUDHo17 — Cotentin Unique (@CotentinUnique) April 25, 2020

Vous avez désormais une petite astuce pour vos vacances et il serait dommage de passer à côté de ces 200 euros puisqu’il s’agit tout de même d’une somme confortable. Avec les applications et les sites dédiés, vous pourrez rapidement trouver un hébergement à la hauteur de vos espérances qui sera lié à cette opération visant à distribuer des bons d’achat.