Vacances d’été à Toulouse : le masque est obligatoire dans les rues !

Plusieurs villes ont déjà adopté le même format puisque la protection doit être maximale au vu de la hausse des contaminations. En effet, les clusters sont à l’étude et pour protéger le plus possible les citoyens, les autorités prennent les mesures. Alors que le gouvernement d’Emmanuel Macron impose le masque dans les entreprises dès la rentrée à savoir le 1er septembre, nous apprenons que la ville de Toulouse met aussi en place cette obligation.

🇫🇷 ALERTE INFO – Le port du #masque sera #obligatoire en extérieur sur l’ensemble de la ville de #Toulouse dès le 21 août de 7h à 3h pendant 1 mois. La ville rose est la première grande ville française à instaurer cela sur la totalité de son territoire. (Pref 31) — Conflits (@Conflits_FR) August 19, 2020

Un masque obligatoire à Toulouse pendant les vacances

Si vous avez l’intention de partir en vacances à Toulouse ou si vous êtes de passage, voire un habitant, vous serez tous logés à la même enseigne. Il sera alors judicieux de porter un masque en tissu ou à usage unique dès que vous serez dans les rues. Les lieux clos comme les commerces ne sont donc plus les seuls concernés par cette mesure.

[#Covid19] Nous ne pouvions pas rester sans réaction face aux indicateurs qui montrent malheureusement une dégradation de la situation sanitaire à #Toulouse. Le port du masque deviendra donc obligatoire dans l’ensemble de la ville, de 7h à 3h, à partir du vendredi 21 août pic.twitter.com/yTRUSBGPIp — Jean-Luc Moudenc (@jlmoudenc) August 19, 2020

Nous apprenons que le port du masque sera obligatoire à Toulouse et en extérieur .

. C’est l’ensemble de la ville qui sera concernée dès le 21 août prochain de 7 heures à trois heures du matin.

Cela sera valable pendant un mois à compter du 21 août, la fin des vacances d’été sera alors rythmée par cette obligation.

Il est important de préciser que la ville est la première à imposer ce masque sur l’ensemble des rues. Certaines ont décidé de se focaliser sur les zones les plus fréquentées comme le centre, mais Toulouse prend des précautions. En effet, il s’agit d’une destination très prisée que ce soit pour les vacances, le travail… De ce fait, pour éviter une propagation, il est nécessaire de porter le masque. C’est l’une des mesures du protocole mis en place par Jean Castex et Emmanuel Macron. Cela évite aussi de proposer un confinement local immédiatement. Ce dernier sera réellement mis en place si la situation devenait problématique et sans doute ingérable. Si vous habitez Toulouse, pensez à acheter des masques en conséquence et à bien respecter tous les gestes barrière. Pour rappel, le défaut de masque lorsqu’il est obligatoire entraîne une amende de 135 euros.

Toulouse, une ville frappée par le coronavirus

Le masque devient obligatoire, car la ville est aussi touchée par cette épidémie. Comme la propagation est assez importante, il est préférable de prendre des précautions pour éviter les clusters. Plusieurs communes ont adopté ce format depuis quelques semaines comme Paris ou encore Mulhouse en Alsace. Ce sont souvent des rues précises qui sont visées par cette obligation. Les adultes doivent donc le porter, mais également tous les enfants de plus de 11 ans. Que ce soit pour les cyclistes, les cyclomoteurs ou encore les piétons, le masque est indispensable.

Le maire de Toulouse à Savoir Jean-Luc Moudenc a précisé qu’il était impossible de rester face à cette situation qui prend de l’ampleur. Les indicateurs montrent que la situation sanitaire se dégrade dans cette ville, le port du masque s’impose à tous dès le 21 août à savoir vendredi. De ce fait, même lorsque vous sortirez d’un magasin, vous devrez impérativement conserver ce masque. Aujourd’hui, certains ont tendance à l’enlever lorsqu’il est nécessaire uniquement dans les lieux clos. Heureusement, la chaleur n’est pas aussi forte que les jours précédents, les promenades dans Toulouse avec le masque ne seront pas forcément problématiques même s’il n’est pas forcément agréable de le porter.