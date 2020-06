Vacances d’été – Officiel le Gouvernement nous dévoile enfin tout !

On le sait bien, les français sont totalement dans le flou pour leurs vacances d’été. Depuis le coronavirus, ils sont régulièrement dans le flou. Au début de l’épidémie, le Gouvernement a mis un moment avant de prononcer le confinement de la population.

Vacances d’été : les français sont dans le flou total

De nombreuses entreprises non préparées à un tel événement s’y sont prise à la dernière minute pour mettre en place des mesures de sécurité suffisantes à la continuation de leurs activités, pour instaurer le télétravail ou pour annoncer à leurs employés que tout fermait. Les sociétés françaises ont également dû mettre de nombreux salariés au chômage, ce qui était très complexe d’un point de vue administratif et organisationnel.

Après avoir été dans le flou complet pour la reprise du travail au bureau ou non, les français sont une nouvelle fois soumis à un dilemme : doivent-ils réserver leurs vacances d’été ou pas ?

Vacances d’été : le Gouvernement invite les français à réserver leurs vacances… uniquement en France !

La réponse du Gouvernement est « oui » mais seulement en France. Ce dimanche 24 mai, c’est la Ministre de la Transition Écologique Elisabeth Borne qui a expliqué que tout le monde pouvait réserver ses vacances.

« Dès maintenant, on peut réserver ses vacances pour le mois de juillet, pour le mois d’août. Pour le mois de juin, on précisera des choses dans le courant de la semaine. » a-t-elle déclaré au micro de France Inter.

Doit-on comprendre que la limitation des 100km sera levée pour les vacances d’été ? Il semblerait puisque cela concerne à la fois la métropole et les territoires d’Outre-mer… Ce serait une très bonne nouvelle ! Mais cela sera plus complexe dans les départements rouges où le coronavirus est encore bien trop présent.

"Les Français pourront partir en vacances en France au mois de juillet et au mois d'août. Et quand je dis en France c'est évidemment en métropole, dans l'Hexagone, et dans les Outremers" – Édouard Philippe, Premier ministre #AFP pic.twitter.com/0oNiLBaYnd — Agence France-Presse (@afpfr) May 14, 2020

Vacances d’été : qu’en est-il de la limitation des 100km ?

En revanche, la Ministre insiste sur le fait qu’il faut réserver pour mois de juillet et le mois d’août mais pas pour le mois de juin. Les vacanciers souhaitant partir à cette période de l’année devront attendre la dernière minute pour savoir s’ils peuvent ou non partir en vacances à plus de 100km. Que les fans de camping se rassurent, il est toujours possible de réserver un camping à la dernière minute près de chez soi ! Il y en a dans presque toutes les régions de France.

Cette semaine, on a appris que certaines frontières rouvraient en Europe. C’est notamment le cas de l’Italie et de l’Espagne. Cependant, le Gouvernement français ne souhaite pas voir ses concitoyens partir en dehors de la France.

« On n’invite absolument pas les Français à réserver leurs vacances à l’étranger. Cette année l’idée est plutôt de passer ses vacances en France » a expliqué Elisabeth Borne. Les français peuvent donc réserver leurs vacances mais uniquement en France.

Vacances d’été : les français peuvent-t-ils d’ores et déjà réserver leurs vacances ?

Si les français sont frileux à l’idée de réserver leurs vacances avant de savoir s’ils peuvent dépasser les 100km autorisés (notamment dans les départements classés rouges), Edouard Philippe les a rassurés sur ce point dès le 14 mai.

« Les acteurs du tourisme, de l’hôtellerie se sont engagés à faire en sorte qu’ils soient intégralement remboursés dans l’hypothèse où l’évolution de l’épidémie ne rendrait pas possible le départ en vacances » avait-il assuré.

Le président de L’Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie était également allé dans son sens pour relancer le secteur du tourisme très fortement touché par le coronavirus.

Il a affirmé que les clients seraient intégralement remboursés si :

Des restrictions l’empêchent de se déplacer ou de séjourner là où il a réservé

S’il est malade ou mis en quarantaine

Si le client remplit l’une de ces conditions, il sera intégralement remboursé, même en cas de versement d’arrhes.

Vacances d’été : la réouverture ou non des restaurants sera déterminante

Mais il n’y a pas que ce facteur qui rentre en jeu. Il y a également le fait de pouvoir ou non profiter d’activités… Qu’on se le dise, les vacances sont clairement déterminées par la réouverture des restaurants, bars et autres lieux de fête. Les français étant connus pour être bons vivants, ils partent souvent en vacances dans l’espoir de ne pas cuisiner et de se faire réellement plaisir : apéro en terrasse, restaurant en bord de mer, bars entre amis…

C’est aussi cette semaine que nous serons tous fixés sur ce point-là ! En effet, Elisabeth Borne va également annoncer si les restaurants, cafétérias et bars peuvent enfin rouvrir leurs portes après une fermeture de plus de deux mois.

Vacances d’été : les restaurants ne rouvriront pas dans les départements rouges !

Toutefois, cette mesure ne concerna que les départements classés verts. L’Ile de France et le Grand Est entre autres devront encore attendre un moment avant de pouvoir prendre un repas au restaurant…

Tout le monde attend donc de pied ferme les déclarations finales du Gouvernement concernant les vacances d’été, la limitation des 100km et la réouverture des bars / restaurants.