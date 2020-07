Vacances d’été : les Français ne se protègent pas assez, voici nos conseils !

Les Français cette année doivent impérativement redoubler d’efforts à cause du soleil et du coronavirus. Toutefois, il ne faut pas oublier que les rayons UV sont néfastes pour la peau, il ne faut donc pas délaisser la protection.

Malheureusement, selon les données transmises par Pourquoi Docteur, les citoyens ne sont pas encore assez rigoureux dans ce domaine. N’oublions pas que le soleil est à l’origine de nombreux cancers de la peau.

Si vous avez des doutes concernant un grain de beauté, il est nécessaire de se rapprocher d’un dermatologue ou d’un médecin généraliste.

Les Français négligent leur peau pendant les vacances d’été

En 2020, il faut respecter la distanciation sociale, porter un masque lorsque cela est nécessaire et se désinfecter les mains avec du gel hydroalcoolique. Cela est assez contraignant, mais ce sont des mesures indispensables pour éviter la propagation du virus. Par contre, il ne faut pas oublier de se protéger aussi contre le soleil puisque les rayons UV sont clairement néfastes. Il suffit de prendre en compte les statistiques partagées par Opinion Way pour comprendre que la situation peut être préoccupante.

Un Français sur 5 pendant les vacances d’été ne se protège pas assez, il faut choisir un bon indice pour la crème solaire .

. Si vous allez dans l’eau, optez pour une crème solaire waterproof qui n’entache pas l’environnement que ce soit la faune et la flore.

Renouvelez l’application toutes les deux heures et n’oubliez aucune surface de votre corps qui est exposé.

Si vous avez une peau sensible, optez pour un t-shirt léger, un chapeau et votre crème solaire qui devient votre meilleure amie au cours des vacances d’été.

Vacances d'été : les Français ne se protègent toujours pas assez du soleil https://t.co/NTdcykujuF — chris handi-zen (@chrishandizen) July 7, 2020

Évitez aussi de vous exposer pendant les heures les plus chaudes notamment jusqu’à 16 heures. Cela n’est pas valable que pour les enfants, les adultes sont aussi concernés par cette mesure de protection. Contrairement aux femmes, le sondage de la FEBEA réalisé avec OpinionWay montre que les hommes ont tendance à négliger leur peau alors que le risque d’un cancer de la peau est réel.

20 % des Français n’adoptent pas une crème solaire

Que ce soit pour une exposition pour bronzer ou une simple promenade sur les bords de la mer, vous devez impérativement prendre une crème solaire. Généralement, un indice 30 est largement recommandé, cela permet de protéger votre peau des dégâts du soleil. Privilégiez aussi le spray qui est beaucoup plus facile à appliquer par rapport à une crème épaisse et traditionnelle, le choix sera surtout une question de goût. Le sondage relayé par ce site dédié à la santé nous apprend que 20 % des Français pendant les vacances d’été ne se protègent pas lorsqu’ils sont sur la place. 28 % utilisent parfois ce produit, ils peuvent appliquer alors la crème au maximum deux fois dans la journée.

Pour la ville, le délaissement est encore plus fort puisque 53 % des Français n’utilisent pas une crème solaire et le chiffre atteint des sommets chez les hommes à savoir 63 %. En fonction du type de votre peau, les dermatologues peuvent conseiller un indice 50 pour que la protection soit maximale. Pour ces vacances d’été en 2020, la protection est indispensable que ce soit contre le soleil et le coronavirus. Les deux secteurs sont dangereux, d’où l’intérêt d’être vigilant. Pour les plus jeunes, prévoyez l’ombre, un t-shirt ou une combinaison, un chapeau, des lunettes et une crème solaire très protectrice.