Vacances d’été : la situation s’aggrave, de nombreux Français s’inquiètent pour les nouvelles restrictions !

Hôtels, campings, locations… Où pourrez-vous loger ?

Les acteurs du tourisme sont en train de revivre ! Ils vont enfin pouvoir sortir la tête de l’eau et ouvrir leurs établissements.

Néanmoins, ils sont tous tenus de respecter les mesures sanitaires en vigueur pour accueillir le client dans le meilleur environnement possible.

Du côté des hôtels, une charte pour garantir la sécurité sanitaire des clients est en train d’être mis en place : désinfections des surfaces, temps de repos entre chaque réservation, retrait des éléments non-essentiels à la chambre et qui pourrait être vecteur du virus…

De nombreux Français passent leurs vacances d’été au camping. Malheureusement, ces endroits sont souvent blindés pendant la haute saison et de nombreuses parties sont partagées. Autant d’éléments qui rendent la propagation du virus plus rapide que dans un petit hôtel !

Pour pallier ce problème, les professionnels du secteur ont présenté un « plan camping » proposant de nombreuses mesures pour faire respecter les consignes de sécurité : contrôle du nombre de personnes présentes dans les piscines, distanciation sociale pour l’accès aux sanitaires, annulation des animations concentrant beaucoup de monde…

Néanmoins, les campings sont des espaces grands et en extérieur. De plus, ils proposent des hébergements individuels et indépendants. Ces conditions vont faciliter les règles de distanciation sociales.

Pour le moment, les locations privées sont interdites car il est impossible de faire contrôler la mise en place des mesures sanitaires.

Que vous soyez plutôt team hôtel ou camping, le port du masque pour les vacanciers ainsi que pour les professionnels du tourisme sera une constante.

Comment se rendre dans sa destination de vacances ?

Pour les Français ne disposant pas d’un véhicule personnel, une autre difficulté s’ajoute : la question des transports.

Pour les trains, Jean-Pierre Farandou, le PDG de la SNCF a indiqué au micro de RTL qu’il espérait « arriver à 100 % des TGV au début de l’été« . Une nouvelle rassurante pour les vacanciers voulant privilégier le ferroviaire.

En revanche, pour le secteur aérien la situation est nettement plus compliquée. Didier Arino, responsable du cabinet Protourisme à déclaré à CNEWS :

« Il y aura très peu de transports aériens cet été. Les compagnies prévoient 50 % de leur capacité par rapport à avant, et ce dans cinq mois »

Et l’étranger ?

Interrogé sur la question des voyages à l’étranger lors de sa conférence de presse du 14 mai, Edouard Philippe avait déclaré :

Je crains qu’il ne soit pas raisonnable d’imaginer voyager loin à l’étranger très vite.

De plus, l’état du trafic aérien complique d’autant plus les déplacements à l’autre bout du monde.

La secrétaire d’Etat aux Affaires européennes, Amélie de Montchalin s’est accordé à la déclaration du Premier ministre :

Je conseille d’attendre, parce que je n’ai pas à ce stade suffisamment de visibilité sur la situation sanitaire et sur ce qu’on pourra faire (…) dans un, deux ou trois mois (…).

Néanmoins, plusieurs pays accessibles en voiture se disent prêts à recevoir des touristes. Le Portugal, l’Allemagne, la Belgique, l’Italie ainsi que plusieurs pays de l’Europe de l’Est ont décidé d’ouvrir leurs frontières à partir de début juin.

Des vacances pour tous !

Pour permettre à une grande partie des Français de partir en vacances, le gouvernement souhaite mettre en place un plan de tourisme social pour aider les foyers les moins aisés :

Nous voulons faire en sorte que tous ceux qui ont vécu dans des conditions parfois les plus dures le confinement, puissent avoir un accès plus facile à des placements, à des voyages, à des opérations de tourisme social

Pour le moment, les modalités pour accéder à ce plan n’ont pas encore été communiquées.

Bien sûr, les vacances d’été de 2020 ne ressembleront pas à celles de 2019 puisque vous serez sans doute invité à agir de différente manière notamment en respectant la distanciation sociale. Il faut également se désinfecter les mains et porter le masque qui peut rapidement devenir insupportable.