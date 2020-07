Vacances d’été : la justice met un terme au reconfinement de la Catalogne

L’Espagne avait été la cible d’une hausse considérable des contaminations, cela avait donc provoqué un premier confinement pour la Galice et la Catalogne. La situation ne s’étant pas améliorée, il a été décidé de reconfiner dimanche dernier 200 000 personnes. Les vacances d’été sont au rendez-vous, cela peut donc être nuisible pour l’économie du pays. Pourtant, la justice a souhaité s’inviter dans le débat afin d’annuler cette mise en confinement. Cela s’est produit dans la journée de lundi, les habitants sont sans doute un peu perdus face à l’ensemble des données.

Que s’est-il passé en Espagne ?

C’est sur Twitter que l’annonce a été partagée, les adeptes des vacances d’été auront peut-être une bonne nouvelle à étudier. En effet, le gouvernement régional a opté pour une fin des mesures de confinement pour la ville de Lérida. La seule explication donnée concerne le droit, elles seraient en réalité contraires à ce dernier. Bien sûr, la justice a eu l’occasion de mettre un terme au confinement de la région Catalogne, mais les autorités régionales peuvent faire appel de cette décision.

Selon La Dépêche qui reprend des propos de la responsable régionale de la Santé, une solution devrait être trouvée d’un point de vue juridique .

. Elle estime que la situation nécessite un tel confinement puisque les cas se multiplient par rapport au coronavirus.

Elle reste convaincue que ces restrictions n’auraient pas été mises en place si le contexte ne le demandait pas.

Même si la justice a mis un terme au confinement de 200 000 habitants, ils sont tout de même invités à rester dans cette zone. Certes, il est possible finalement de vaquer à ses occupations, mais le coronavirus est toujours présent. Les autorités compétentes voudraient absolument lutter contre la propagation de cette maladie qui pourrait être particulièrement néfaste, la situation pourrait ne plus être contrôlée. N’oublions pas que l’Espagne a été l’un des pays les plus touchés par le Covid-19 notamment en Europe. La vigilance est alors de mise même si vous décidez de partir en vacances d’été dans ce pays ensoleillé.

Espagne : 200 000 habitants de Catalogne reconfinés à domicile après une hausse des cas de coronavirushttps://t.co/ANuwQh8ZTc pic.twitter.com/LRTMlFEcxV — franceinfo (@franceinfo) July 12, 2020

Le confinement concernait 7 communes liées à Lérida

La situation devait être préoccupante au vu des décisions prises par les autorités compétentes. En effet, la zone se trouvait à 150 km de Barcelone, la ville de Lérida était donc la plus touchée et 7 communes aux alentours étaient aussi concernées par les mesures de confinement. Pour l’instant, il est donc relégué aux oubliettes et il faudra patienter notamment pour savoir si un nouveau confinement est proposé. En ce qui concerne les vacances d’été, si vous avez réservé dans la zone, vous pourrez forcément pénétrer dans celle-ci puisque les mesures de confinement ont été levées.

#Coronavirus :

la justice suspend le reconfirment d’une zone de Catalogne >>>https://t.co/KhAJBS0Kfb — étoile (@duNord_1) July 14, 2020

Il faut noter que la Catalogne avait déjà fait l’objet d’un premier confinement une semaine auparavant puisque la situation était aussi préoccupante. Désormais, il faudra attendre pour savoir si l’Espagne adopte une autre stratégie ou si le confinement autour de Lérida est définitivement abandonné. Pour la Galice, il semble qu’il soit toujours d’actualité. Si vous devez vous rendre en Espagne pour les vacances d’été, n’hésitez pas à vous renseigner auprès des autorités compétentes, le compte Twitter du tribunal supérieur de justice de Catalogne pourrait aussi vous apporter quelques éléments indispensables pour cette période qui n’est pas commune.