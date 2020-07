Vacances d’été : de nouvelles mesures pour l’Italie, voici toutes les contraintes !

Si certains optent pour la France afin de savourer des vacances d’été, d’autres auront la possibilité de partir ailleurs notamment en Europe. Il y a toutefois de nouvelles restrictions pour l’Italie puisque les autorités compétentes ont décidé de les instaurer jusqu’au 31 juillet. Si vous devez partir ce week-end par exemple, pensez à vous renseigner le plus possible.

Cela vous évitera de stresser dès votre arrivée.

On aurait du être en Italie sans le coronavirus, vers les Cinq Terres.

On s'est rabattus sur la France.

Mais pas de regrets : qu'est ce que c'est beau ! pic.twitter.com/vcuLus7DUH — M⚛️THER (@slt_cn_pmoaa) July 12, 2020

Quelles sont les mesures pour des vacances d’été en Italie ?

Pendant la crise sanitaire, les habitants ont été confinés pendant de longues semaines et les contaminations étaient extrêmement nombreuses. Vous pouvez désormais vous rendre dans ce pays européen pour vos vacances d’été, mais soyez vigilant puisque le ministère de la Santé a décidé de mettre en place quelques mesures. Le nouveau décret sera d’ailleurs valable jusqu’à la fin du mois de juillet.

Coronavirus: le Mexique devient le 4e pays le plus endeuillé, devant l'Italie https://t.co/Tl6APP8fHM pic.twitter.com/n67xKHZMDq — RFI (@RFI) July 13, 2020

Les foires sont interdites, les discothèques dans les lieux clos ne peuvent pas ouvrir et les évènements publics sont mis de côté .

. Les autorités préfèrent interdire ces organisations, car pour l’instant, la courbe épidémiologique est encore trop importante.

Depuis le 15 juillet, l’Italie vous autorise de prendre un bagage à main lors de vos déplacements en avion.

La distanciation sociale devrait être inférieure à un mètre dans les trains, cela vous permettra de voyager plus aisément.

Le port du masque est par contre obligatoire dans plusieurs lieux à savoir les bureaux publics, les magasins, les transports en commun, les restaurants et les bars.

La 2ème vague de demain se prépare aujourd’hui : les Belges rendent le port du masque obligatoire dans certains lieux clos. Bravo à eux.

Ici on va encore attendre tranquillement. https://t.co/wbQQqze93a — Dr Jimmy Mohamed ⭐️⭐️ (@Dr_moji) July 9, 2020

Dans les musées, les centres esthétiques, chez les coiffeurs, vous devez aussi porter un masque afin de vous protéger du coronavirus. Cela pourrait rendre vos vacances d’été un peu plus complexes, mais c’est la seule solution pour réussir à lutter contre le coronavirus. Vous vous protégez et c’est aussi le cas pour toutes les personnes proches. En Lombardie, le port du masque est obligatoire dans la rue, les vacanciers doivent donc prendre note de cette mesure qui entre en vigueur le 15 juillet. Par contre, le masque dans cette zone très touchée de l’Italie peut être enlevé uniquement si la distanciation sociale est respectée.

La Covid-19 n’est pas seulement une maladie respiratoire. Des leçons de l’Italie sur des séquelles que l'on commence à peine à comprendre.#covid19qchttps://t.co/Z4xjHK4Okm — 🦠🧬🧪 Yanick Paquet, PhD 🧪🧬🦠 😷#Masks4All😷 (@yp_mtl) July 14, 2020

Pouvez-vous passer des vacances d’été en Italie ?

Tous les pays n’ont pas accès à l’Italie et c’est le cas de ceux installés dans la zone rouge. En effet, le risque de propager le coronavirus est beaucoup trop important. L’Italie doit donc se protéger le plus possible, d’où cette interdiction qui n’est pas valable pour la France. Vous pourrez alors réserver un séjour après avoir bien sûr pris en compte l’ensemble des mesures. Il ne faut pas oublier que les autorités compétentes prennent en compte la courbe des contaminations pour d’autres nations. La liste pourrait donc être allongée avec de nouvelles destinations si toutefois les contaminations sont nombreuses.

L’Italie a également décidé de prolonger l’état d’urgence de 6 mois grâce à ce nouveau décret. Cette mesure n’a pas encore été validée à 100 % par le conseil des ministres. Une délibération est attendue notamment pour concrétiser cette volonté. Vous pouvez désormais partir pour l’Italie si vous souhaitez profiter de la mer ou encore de Venise, voire d’autres villes très connues comme Rome. Il faudra également vous tenir au courant des dernières nouveautés instaurées par le pays européen après le 31 juillet si vous avez l’intention de partir en vacances en août par exemple. En effet, comme la situation peut évoluer très rapidement, les autorités compétentes sont susceptibles d’aménager les mesures.