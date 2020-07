Vacances d’été : comment organiser vos voyages pour les vacances 2020 sans être affectés par le Covid-19 ?

Faisons le point sur ces destinations que vous pouvez visiter durant cette période estivale.

En France

Depuis le 2 juin où le gouvernement a rendu officiel le déconfinement, il est désormais possible pour les Français de profiter de quelques jours de vacances sur toute l’étendue du territoire. Avec un sentiment de prudence et de peur au début, on remarque l’augmentation du nombre de visiteurs dans certaines régions. Il s’agit notamment de la Guadeloupe, de La Réunion et de la Martinique. Par contre, les territoires très touchés par la pandémie comme la Mayotte et la Guyane resteront en état d’urgence jusqu’au 10 octobre. Ils sont de ce fait inaccessibles aux vacanciers.

Par mesure de sécurité et de précaution, tout voyageur doit faire un test de dépistage PCR gratuit, 3 jours avant de prendre son vol. Pour ceux qui prendront l’avion pour rallier une ville sont astreints au port des masques chirurgicaux FFP2 ou FFP3. Soulignons que les contrôles de température demeurent obligatoires avant embarquement.

En Europe

Les voyages dans les pays de l’Union européenne ont repris depuis le 15 juin, bien évidemment dans le strict respect des gestes et mesures barrières. Ainsi, chaque État a pris ses dispositions pour faciliter et assurer la sécurité des voyageurs. À titre d’exemple, l’Italie et l’Espagne ont supprimé leur mesure de mise en quarantaine obligatoire pour les voyageurs provenant des pays de l’Union européenne. Inversement, cette disposition reste maintenue en Grande-Bretagne surtout pour les voyageurs en provenance de la France.

Pendant que l’Islande exige des tests de dépistage de Covid-19 avant toute entrée sur son territoire, l’Irlande quant à elle interdit carrément toute entrée sur son territoire.

Par ailleurs, pour mieux renseigner les voyageurs sur les situations des pays européens, la Commission européenne a mis en ligne une plateforme dénommée Re-open. L’objectif est de fournir à chaque voyageur les informations relatives à sa destination ainsi que les restrictions liées aux déplacements.

Hors Europe

Pour les voyages dans les pays hors Union européenne, il est conseillé de se renseigner sur les sites officiels de ces derniers. La commission de l’Union européenne recommande de se rendre dans les pays où la pandémie est maîtrisée. Autrement dit, avant tout voyage, vous devez vous rassurer que le pays de destination a mis en place les mesures barrières idoines pour protéger la population. Ainsi, dans la perspective d’orienter les voyageurs, la commission de l’Union européenne a établi une liste de certains pays qui peuvent venir en Europe et vice versa.

Il s’agit des pays comme le Monténégro, l’Uruguay, la Tunisie, le Rwanda, la Thaïlande, l’Australie, le Maroc, la Corée du Sud, la Serbie, la Nouvelle-Zélande, la Géorgie, le Canada et l’Algérie. Cette liste exclut les États-Unis et le Brésil qui restent à l’heure actuelle les pays les plus touchés au monde par le virus.

Les pays classés en zone rouge par la France

La France n’autorise pas encore l’accès à son territoire à certains pays. Ce sont en l’occurrence les pays très touchés par le coronavirus, et qui sont considérés comme dangereux pour les vacances d’été. Ce sont entre autres l’Inde, les Émirats arabes unis, le Panama, le Qatar, l’Oman, la Turquie, l’Israël, l’Afrique du Sud, le Bahreïn, le Madagascar, les États-Unis, l’Algérie, le Pérou, la Serbie, le Koweït et le Brésil. C’est bien pour cela que les voyageurs de ces pays doivent présenter un test négatif au covid-19 avant d’être autorisés à fouler le sol français. Ceux d’entre eux qui seraient par contre positifs devront être mis en quatorzaine à leur entrée en France.

Les vacances de cet été sont assez particulières au regard de la crise du Covid-19. Quel que soit le pays ou la région de votre choix, il faut impérativement respecter les mesures barrières.