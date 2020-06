Vacances d’été : certains enfants n’auront pas de « congés »

Pendant le confinement, les enfants ont eu la possibilité de faire l’école à la maison avec plus ou moins de succès. Si d’un côté la motivation n’était pas à l’ordre du jour, d’autres avaient des parents qui n’arrivaient pas à suivre le rythme imposé par les professeurs. Dans tous les cas pour les vacances d’été, il y aura un nouveau dispositif et près d’un million d’enfants pourront en bénéficier. L’objectif est alors de transformer ces congés pour optimiser les connaissances et combler alors les lacunes avant d’envisager la rentrée du mois de Septembre.

Des vacances d’été totalement chamboulées à cause du confinement

Ces vacances d’été ne devraient pas combler les enfants qui pensaient adopter le farniente, la piscine et les jeux vidéo pour les prochaines semaines. Toutefois, certains enfants n’ont pas la chance de partir dans une autre ville ou un autre pays pour les congés de Juillet et d’Août, le gouvernement a donc voulu utiliser cette situation à bon escient.

Pour les vacances d’été, les écoles ouvriront leurs portes pour accueillir les enfants durant ces longues semaines .

. Il y aura deux temps pour ces congés qui ne seront clairement pas comme les autres, mais les enfants pourront repartir sur de bonnes bases lors de la rentrée.

Les matinées seront dédiées au renforcement scolaire, les sujets les plus problématiques seront alors évoqués dans toutes les disciplines.

Pour l’après-midi, la détente sera au rendez-vous avec des activités culturelles.

Le sport sera lui aussi proposé à tous les élèves qui pourront bénéficier de ces vacances apprenantes.

Actuellement, ce sont 70 000 enfants qui bénéficient de ce format, mais pour les vacances d’été, ils devraient être 400 000.

Découvrir l’école autrement

Généralement, les vacances d’été sont dédiées aux jeux vidéo, aux promenades avec les copains et au farniente. Le gouvernement a de ce fait misé sur d’autres concepts pour que les élèves puissent gommer les lacunes accumulées au cours du confinement et elles sont sans doute nombreuses au vu de la situation. Toutefois, si l’école apprenante ne satisfait pas, une autre astuce est disponible avec les colonies apprenantes. Ces derniers sont basés sur le même format, mais les enfants peuvent partir à la découverte du patrimoine dans une autre ville. En effet, l’objectif premier consiste à jongler avec l’utile et l’agréable pour éviter le futur décrochage scolaire.

Les politiques ont peur que les enfants dont les lacunes seront conséquentes délaissent de plus en plus l’école. Les conséquences seraient alors très problématiques, d’où l’intérêt d’envisager ces vacances d’été pour apprendre en s’amusant bien sûr. Dès le 12 Juin, une plateforme spéciale devrait voir le jour, cela permettra aux parents de se renseigner sur ce format qui sera parfait pour les enfants qui ne partiront pas pendant l’été. Bien sûr, cela n’est pas obligatoire, mais largement conseillé pour certains élèves en difficulté.