Vacances d’été : ce qu’il faut savoir avant de réserver vos vacances hors France ! Liste de tous les pays ouverts…

Depuis le 28 mai, ceux qui souhaitaient partir en vacances sont rassurés car Edouard Philippe a confirmé que les français pouvaient réserver leurs vacances en France. Le gouvernement d’Emmanuel Macron est cependant en faveur de vacances « bleu blanc rouge » comme le secrétaire d’état Jean-Baptiste Lemoyne aime les appeler.

Vacances d’été : le patrimoine français mis en valeur

Cette année plus que jamais, le patrimoine français est mis en avant pour attirer la population. Selon l’Etat, les vacances 100% françaises pourraient aider les acteurs du tourisme locaux, incluant les restaurants, et permettraient de limiter la propagation du coronavirus.

Emmanuel Macron et ses ministres ont donc décidé de renforcer les aides pour les professionnels du tourisme pour les aider à se sortir de cette crise sanitaire sans précédent. Ils ont également mis en place des actions de communication pour inciter les français à rester dans l’hexagone.

Le hashtag #CetEteJeVisiteLaFrance prend de l’ampleur sur Twitter et les châteaux l’utilisent d’ailleurs beaucoup. Ils sont nombreux à rouvrir petit à petit leurs portes…

Heureux de parrainer le guide « Les 100 Plus Beaux Détours de 🇫🇷 » ! Bravo à l’association présidée par @HerveMariton et @guideMichelinFR : ces outils seront précieux aux Français pour sortir des sentiers battus et profiter d’un été bleu-blanc-rouge ! #CetEteJeVisiteLaFrance pic.twitter.com/HmyX1lwVJa — Jean-Baptiste Lemoyne (@JBLemoyne) June 10, 2020

Jean-Baptiste Lemoyne a d’ailleurs décidé de devenir le parrain du guide « Les 100 plus beaux détours de France », co-créé par le Guide Michelin et Hervé Mariton, maire de Crest.

C’est un guide qui est parfait pour ceux qui rêvent de vacances « nomades ». En effet, vous pouvez suivre l’ouvrage pour parcourir une région ou un département et en découvrir des coins insoupçonnés. Les achats de camping-car ont d’ailleurs fortement augmenté en ce sens !

Le camping-car est un bon compromis pour voyager où l’on veut en France sans s’occuper du logement. Les mesures sanitaires sont d’ailleurs bien plus simples à respecter et il n’y a pas besoin de s’encombrer de réservations.

Vacances d’été : vous pouvez partir en Europe sans problème

Dès lundi 15 juin, les voyageurs européens peuvent revenir passer leurs vacances en France. En effet, la France a pris la décision de lever l’ensemble des restrictions de circulation à ses frontières intérieures européennes.

Bienvenue en France !

Willkommen ! Benvenuti !

🔹 Dès lundi, nos amis 🇪🇺 peuvent venir en 🇫🇷 sans restriction.

🔹 À tous les amoureux de la France, nous sommes prêts à vous accueillir.

➡️ Alors réservez vite et (re)découvrez la France ! #CetEteJeVisiteLaFrance #ExploreFrance pic.twitter.com/yqHQgBdbV6 — Jean-Baptiste Lemoyne (@JBLemoyne) June 13, 2020

Sont concernés les pays suivants :

Les états membres de l’Union européenne,

Andorre,

Islande,

Liechtenstein,

Monaco,

Norvège,

Saint-Marin,

Suisse,

Vatican.

Cela veut également dire que les français peuvent donc réserver leurs voyages en Europe ! C’est la France et l’Allemagne qui ont notamment œuvré pour rouvrir au plus vite les frontières entre les pays européens. Les pays espèrent ainsi redynamiser l’économie du tourisme.

Il y a cependant deux exceptions à noter :

L’Espagne a choisir de conserver des restrictions de circulation et le principe de quatorzaine jusqu’au 21 juin. La France utilise donc la réciprocité et fait donc de même.

Le Royaume-Uni impose aux voyageurs français une quatorzaine. La France invitera donc les voyageurs en provenance de l’Angleterre procéder également à une quatorzaine.

Vacances d’été : est-ce qu’on peut organiser des séjours hors Europe ?

A partir du 1er Juillet, le gouvernement français va plus loin en rouvrant progressivement les frontières extérieur Schengen. Cette ouverture progressive se fera en fonction de la situation sanitaire de chaque pays tiers.

Néanmoins, la décision collective de rouvrir les frontières des pays non-européens sera prise le 15 juin. Si vous vouliez voyager en dehors de l’Europe, il faudra attendre le 15 juin avant d’être sûr de pouvoir réserver vos billets.

Voici la liste de tous les pays dont les frontières sont actuellement ouvertes :

Chine, Pakistan, Biélorussie, Mexique, Philippines, Roumanie, Irak, Japon, Corée du Sud, Paraguay, Mozambique, Uruguay, Bénin, Chypre, Tchad, Zambie, Croatie, Niger, Italie, Andorre, Estonie, Lettonie, Lituanie, Autriche, Pakistan, Brésil.

Concernant les étudiants, la situation est bien différente. A compter du 1er juillet, les étudiants internationaux auront le droit de venir en France, quel que soit leur pays d’origine. Leurs demandes de visas et titres de séjour seront traitées en priorité.

Vacances d’été : quel transport privilégier ?

Au niveau des transports, Air France s’engage à couvrir les destinations plébiscitées par les français et à respecter des mesures d’hygiène très strictes. La SNCF propose davantage de trains et reprend petit à petit un rythme plus normal mais supprime toujours quelques trains.

Sinon, la voiture est privilégiée par les français qui partent en France et dans des pays frontaliers. Ils se sentent davantage rassurés et ont une liberté de mouvement assurée.

Avec les dernières informations données par le Gouvernement, les français ne devrait donc pas à avoir de mal à réserver des vacances de dernières minutes qui leur plaisent, que ce soit en France ou à l’étranger.