Vacances de la Toussaint : le gouvernement répond aux questions pour la limitation à 100 km de votre domicile

Les citoyens ont peur d’un nouveau confinement, d’un changement concernant l’horaire du couvre-feu, et même de son étendue. Ils ont aussi la crainte que des limitations pour les déplacements soient au rendez-vous. Pendant les congés, est-il possible de se déplacer d’une ville à une autre ? Vous pourriez penser que les zones en alerte sont mises de côté, mais les citoyens peuvent partir comme ils le souhaitent tout en respectant les consignes.

🚨 Le #CouvreFeu s'applique pour l'Ile de France et 8 métropoles : Grenoble, Lille, Lyon, Aix, Marseille, Montpellier, Rouen, Saint-Etienne et Toulouse. Il commence à partir de samedi 00h, dure de 21h à 6h et est en vigueur pour 4 semaines. #macron20h #COVID19france pic.twitter.com/81zOsXpraA

