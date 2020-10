Vacances de la Toussaint : La France se prépare à un reconfinement ! La situation dégénère suite à la hausse des cas de Covid-19 !

Vous avez sans doute suivi les actualités notamment concernant le confinement général qui n’est pas exclu par Emmanuel Macron.

Le président de la République lorsqu’il a répondu à la presse régionale a précisé que les scénarios devaient être prévus et qu’il ne fallait pas les mettre de côté.

En effet, la France basculera dans une situation particulièrement chaotique notamment si le pays n’est pas prêt.

Jean Castex depuis son arrivée à la tête du gouvernement en remplaçant Édouard Philippe a donc mis en place un plan de reconfinement localisé. Il ne sera pas dans un premier temps pour l’ensemble du pays sauf si la situation dégénère bien sûr.

Le scénario possible pour le reconfinement local

Certains experts estiment que le virus fera son retour lors d’une seconde vague en octobre, novembre et décembre. Les indicateurs montrent une reprise de l’épidémie notamment dans les zones épargnées lors de la première vague. De ce fait, il faut être vigilant si vous vous rendez à Marseille, à Paris ou encore en Bretagne. Les bars et restaurants ont d’ores et déjà eu obligation de fermer leurs portes dans la métropole d’Aix-Marseille. Les médias locaux annoncent aussi une hausse des contaminations pour le Haut-Rhin.

Olivier Véran estime qu’il ne faut pas exclure ce reconfinement comme ont pu le faire d’autres pays comme l’Espagne et l’Allemagne .

. Le ministre de la Santé estime qu’il faut respecter tous les gestes barrières et le port du masque.

Si les conditions ne sont pas suivies par les Français, il est tout à fait possible qu’une partie de la France soit reconfinée comme il a pu le préciser.

Lors de son entretien le 14 juillet dernier, Emmanuel Macron a montré que deux critères étaient importants. Le reconfinement sera le plus local possible et il est impératif d’agir très vite. Plusieurs étapes sont toutefois évoquées avant que le plan ne soit mis en place pour une partie de la France. Cela sera nécessaire lorsque les autorités compétentes n’arriveront pas à gérer l’épidémie.

Les scénarios pour le confinement de la France

Certains ont réellement la crainte que le plan soit dévoilé juste avant les vacances de la Toussaint, mais au vu de la vitesse à laquelle les contaminations sont identifiées, il ne faut pas exclure une telle possibilité. Aujourd’hui, nous avons plusieurs clusters qui sont assez critiques, la chaîne des contaminations peut donc être importante si les mesures ne sont pas respectées. Le confinement localisé permet ainsi de limiter la propagation du virus, il faudra alors identifier l’ampleur. Le plan pourra être déployé pour une ville seulement, un département ou encore une région entière lorsque les contaminations sont nombreuses. Plusieurs scénarios sont envisagés avec une limitation des déplacements, une interdiction des rassemblements, voire la fermeture de certains établissements comme les bars et les restaurants. Ce sont des informations partagées par France Info.

Lorsque ces mesures n’ont pas porté leurs fruits, des restrictions beaucoup plus fermes sont au rendez-vous avec notamment un risque de confinement des personnes les plus vulnérables. Pour le dernier scénario, la France bascule dans une seconde vague avec un reconfinement beaucoup plus vaste sans toutefois envisager le confinement absolu comme en mars dernier. Le plan prévoit alors plusieurs échelons qui seront gravis en fonction du nombre de contaminations et de l’ampleur comme peut le préciser le Parisien. Pour l’instant, nous sommes à l’étape 2 avec notamment des clusters, il suffirait de quelques cas supplémentaires dans une zone pour que la phase du confinement puisse commencer apparemment.

Prenez donc garde à ce que vous prévoyiez pour les mois d’octobre/novembre, un reconfinement n’est pas à exclure et il faudra également prêter attention à votre choix de destination.