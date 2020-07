Vacances d’été à Marseille : deux fois plus de contaminations, de vives inquiétudes

Certains spécialistes estiment que nous ne pourrons pas échapper à une seconde vague. Malheureusement, l’inquiétude est importante du côté de Marseille. Alors que les vacances d’été ont déjà commencé pour de nombreux Français qui ont pris leurs aises dans le sud de la France, les récents chiffres ne sont pas très réjouissants. Faut-il se rendre à Marseille pour les congés ? Il est difficile d’apporter une réponse, mais les médecins tentent de tirer la sonnette d’alarme comme peut le révéler Nice Matin. Depuis 10 jours, les contaminations ont été multipliées par deux, ce qui provoque une vague d’inquiétudes.

Sur BFMTV, un médecin de l’hôpital nord de la ville a décidé d’avertir tout le monde. Ses propos ont été repris par le journal du sud de la France puisque la situation demande une certaine précaution. En effet, les gestes barrières doivent être impérativement réalisés avec la plus grande précaution. Nous ne sommes pas à l’abri d’une seconde vague pour le coronavirus alors que d’autres pays sont aussi sous le coup d’une hausse des contaminations. De ce fait, il est précisé que les cas positifs ont augmenté depuis 10 jours, le nombre a même été multiplié par deux.

Le Dr Philippe Parola, indique sur LCI une augmentation du nombre de cas de coronavirus à Marseille. « On a entre 1 et 25 patients par jour qui sont positifs. Ce des gens qui reviennent essentiellement de l’Afrique, du Maghreb où l’épidémie est encore active. »

De ce fait, il faut être vigilant si vous devez partir à Marseille pour les vacances d’été. Pensez à porter un masque, à respecter la distanciation sociale et n’oubliez pas le gel hydroalcoolique. Ce dernier doit être utilisé au niveau de vos mains et il existe même des sprays qui sont aussi très faciles à utiliser.

Le nombre de cas double à Marseille tous les deux jours.

