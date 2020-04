Thierry Breton : l’espace Schengen ne va pas rouvrir, les voyages annulés ?

Les nouvelles ne sont pas très réjouissantes, car même si la France est déconfinée le 11 Mai prochain, les seules vacances que vous pourrez envisager seront celles dans votre jardin, sur votre balcon ou dans la ville voisine. Certes, ce scénario est dramatique, mais il semble se dessiner de plus en plus et Castaner avait déjà évoqué les vacances d’été 2020. Elles seront clairement différentes des précédentes.

Thierry Breton face à Jean-Jacques Bourdin

Le monde politique ne cesse d’être perturbé et les nouvelles sont souvent chaotiques. Alors que Macron tente de maîtriser la situation, Marine Le Pen demande à neutraliser « les racailles », Édouard Philippe est critiqué par Philippe de Villiers puisqu’il a oublié de mentionner le tourisme lors de sa dernière conférence et aujourd’hui, nous apprenons que l’espace Schengen sera fermé pendant plusieurs mois.

Le calendrier n’est pas encore évoqué, mais il y a de grandes chances pour que les portes ne soient pas ouvertes avant Juin/Juillet, mais cela dépendra forcément de la situation.

D’autres hommes politiques estiment que les voyages à l’étranger seront impossibles et Castaner a laissé planer le doute concernant les retours .

. Si vous décidez de partir à l’aventure dans une contrée lointaine, votre retour en France pourrait être impossible, chaotique ou laborieux.

L’annonce de Thierry Breton n’est donc pas très rassurante.

On discute des moyens pour pouvoir passer les frontières. Il y aura un avant et un après le virus, il y aura des contraintes supplémentaires à respecter.

Faut-il voyager ou rester en France ?

Lorsque le confinement a été voté en France il y a plus d’un mois, certains Français ont été bloqués notamment en Thaïlande ou dans d’autres régions du globe. De ce fait, si la France venait à prendre une telle décision dans les prochaines semaines, vous pourriez à nouveau vous retrouver dans une telle situation.

De plus, avec la fermeture de l’espace Schengen, la libre circulation sera clairement remise en question. De ce fait, pour les vacances d’été 2020, il serait beaucoup plus judicieux d’envisager un séjour en France si cela est possible.

Certains ont tendance à s’exporter à l’étranger, mais notre pays renferme des trésors qui méritent d’être connus. De plus, un tourisme français ou local permettrait aussi à l’économie de reprendre des couleurs alors qu’elle va être malmenée dans les prochaines semaines.

Thierry Breton lors de son interview a toutefois précisé que l’espace Schengen sera fermé, mais la circulation d’un pays à l’autre à l’intérieur sera aussi très complexe. Il y aura donc des conditions à respecter, mais au vu des propos des hommes politiques, les voyages seront dans tous les cas complexes.