Riad Sattouf : les enfants doivent connaître le droit de critiquer et de caricaturer

Comme vous le savez, les caricatures sont au coeur d’une multitude de débats depuis quelques années. En effet, celles du prophète Mahomet ont notamment déchaîné une haine et de la violence envers Charlie Hebdo. Les réactions d’Emmanuel Macron n’ont pas non plus été appréciées dans d’autres pays. Un enseigne prénommé Samuel Paty a également été décapité il y a quelques jours, car il avait fait un cours sur les caricatures et le droit d’expression.

Riad Sattouf revient sur le décès de Samuel Paty

Un hommage a été effectué pour Samuel Paty lors de la rentrée scolaire après les vacances de la Toussaint. Lors de son passage à RTL, Riad Sattouf précise que cet acte est horrible et tout le monde a finalement eu un professeur qui peut se rapprocher de près ou de loin à Samuel Paty. Le décès de ce dernier a bouleversé la France et, pour l’auteur d’une série culte, il s’agit d’un « assassinat ignoble ».

L'auteur franco-syrien de bande dessinée Riad Sattouf rend hommage dans "L'Arabe du futur 5" aux enseignants français qui ont cru en lui et qui, dit-il, "sauvent la société et la République française chaque jour" #AFP pic.twitter.com/LakCyLIWpf — Agence France-Presse (@afpfr) November 3, 2020

Il estime qu’il faut tout de même apprendre le droit de caricaturer et de critiquer à tous les élèves .

. Il faut également remettre en cause certaines idées même si cela peut entraîner de vives réactions.

Il précise que tout le monde a peut-être eu un professeur qui a changé la vision de la vie.

Riad Sattouf révèle qu’il a grandi dans un village en Syrie et les professeurs avaient tendance à dresser les élèves. Lorsqu’il est arrivé en France, il a pu constater qu’une autre école était proposée puisque, selon lui, les professeurs élèvent les élèves.

Riad Sattouf sort le tome 5 de sa série culte

Il est également venu sur le plateau de RTL notamment pour présenter le Tom 5 de « L’arabe du futur ». Cette série culte sort avec les éditions Allary et il s’agit d’un réel best-seller puisque ce sont 3 millions d’exemplaires qui ont été écoulés dans le monde entier. Bien sûr, avec le confinement, les rayons dédiés aux librairies et les commerces sont fermés. Vous pouvez tout de même vous procurer ce nouveau tome grâce à Internet. Il précise que les internautes ont le choix, mais il estime qu’il est aussi bénéfique de se tourner vers des sites qui peuvent payer leurs impôts sur le sol français.

100 dessins de Riad Sattouf pour la liberté de la presse https://t.co/E9k0gqy7cj @RSF_fr — 𝕍𝕚𝕟𝕔𝕖𝕟𝕥 ℙ𝕒𝕥𝕚𝕘𝕟𝕚𝕖𝕫 (@VPatigniez) November 3, 2020

En effet, il y a une grande polémique autour d’Amazon qui serait finalement favorisé dans ce contexte puisque les achats qui ne sont pas réalisés dans des commerces peuvent être effectués sur le Web, et notamment sur la plateforme Amazon qui est désormais mondialement connue.