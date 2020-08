Rentrée: le port du masque bientôt obligatoire au travail ?

Malgré les fortes chaleurs, le coronavirus fait toujours de nombreuses victimes et les cas ne cessent d’augmenter depuis plusieurs semaines. Au 15 août, il y aurait eu 3310 nouveaux malades en France en 24 heures, selon Santé Publique France et le gouvernement s’interroge sur les mesures à prendre.

La rentrée approche et Elisabeth Borne, la ministre du Travail, s’inquiète de l’accroissement de l’épidémie. Celle-ci souhaite « éviter à tout prix un nouveau confinement » a indiqué le Journal du Dimanche.

Pour cela, la ministre est prête à prendre quelques mesures dans les lieux de travail et elle va rencontrer mardi 18 août prochain les partenaires sociaux. Elle espère instaurer de nouvelles règles et qu’elles soient appliquées « d’ici à la fin août » a t-elle déclaré dans les colonnes de l’hebdomadaire.

Le masque obligatoire au travail ?

Les entreprises pourraient bientôt devoir se conformer à de nouvelles règles strictes et cela concerne notamment le port du masque. Elisabeth Borne souhaite que le masque devienne obligatoire pour les travailleurs « dans les salles de réunion où il n’y a pas d’aération naturelle (et) les espaces de circulation » a t-elle confié au média.

Néanmoins, elle a ajouté qu’il n’est « sans doute pas nécessaire » de garder le masque dans bureaux individuels si la distanciation physique est respectée – soit un écart d’un mètre entre chaque poste de travail. La Ministre sait que le port du masque n’est pas pratique pour travailler et encore plus quand il fait chaud. Pourtant, elle fait appel à la bonne volonté des Français. « Chacun doit faire le maximum pour que cette épidémie ne reparte pas« .

Pour les entreprises en open spaces, Elisabeth Borne préfère ne pas trop s’avancer sur les mesures à prendre et elle souhaite d’abord s’entretenir avec le ministère de la Santé ainsi que le Haut Conseil de santé publique. Il faudra donc patienter pour en savoir plus, mais selon elle, beaucoup d’entreprises utilisent déjà du plexiglas pour assurer la sécurité des employés.

Enfin, la ministre du Travail veut que les entreprises continuent de privilégier le télétravail. « Il faut le mettre en place chaque fois que c’est possible dans les zones de circulation active du virus » a t-elle dit pour le JDD. Cela touche surtout les grandes villes comme Paris, Marseille ou encore Lyon.

Les entreprises doivent assurer la sécurité des travailleurs

Des mesures plus strictes du port du masque a aussi un coût puisque les Français vont devoir se procurer plus de masques. Elisabeth Borne en est bien consciente et elle veut que les entreprises prennent leurs responsabilités. « C’est aux entreprises d’assurer la sécurité et la santé au travail. Certes, cela alourdit leurs charges » a t-elle précisé au JDD.

La ministre du Travail sait bien que le coronavirus a provoqué une crise économique dans le pays. Pour cela, le gouvernement tente d’y faire face avec « plus de plans sociaux » et elle assure que depuis le mois de mars, 275 plans de sauvegarde de l’emploi ont été déclenchés. Ce qui compte pour elle à la rentrée, c’est que les Français puissent continuer à travailler. « L’emploi, c’est la priorité« .