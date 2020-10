Reconfinement envisagé ? Quels sont les risques physiques et psychologiques pour les français ?

Beaucoup de français ont mal vécu le confinement imposé par le gouvernement pour combattre le coronavirus, ce nouveau virus venu de Chine qui a tué plusieurs dizaines de milliers de personnes en France. Les citoyens étaient invités à rester chez eux et ne sortir que pour partir travailler, pour ceux qui n’avaient pas été mis au chômage partiel ou qui ne pouvaient pas faire du télé-travail. Si le confinement est désormais derrière nous puisqu’il s’est terminé le 11 mai dernier, il reste un souvenir difficile pour de nombreuses personnes qui ont mal vécu cet isolement forcé. Et pour cause, les spécialistes le disent : le confinement peut avoir des effets très indésirables sur la santé et le moral !

Un corps fragilisé par le confinement

Qui dit confinement dit logiquement mode de vie moins actif. On marche moins, on se dépense moins, nos muscles sont moins sollicité. Bref, rien ne va ! Et le risque c’est justement de perdre une partie de sa masse musculaire, indispensable à notre corps (outre l’aspect esthétique). On parle d’amyotrophie lorsque le masse musculaire diminue avec les jours. Et cette perte a été mesurée : elle sera de 3.5% pour cinq jours d’inactivité. En trois / quatre semaines, comptez 0.4% par jour. Cela rend le corps logiquement plus fragile et augmente donc considérablement le risque de blessures, hormis pour les jeunes enfants qui sont de nature actives, même s’ils ont moins de place pour laisser libre cours à leur énergie.

La perte de masse musculaire peut en effet entraîner une diminution de la masse osseuse et une altération des capacités de stabilisation (on se tient moins bien de bout, en d’autres termes). De ce fait, le risque de chutes et de blessures augmente logiquement. Et par rapport aux muscles, si vous avez plus de 60 ans, sachez que cette perte est quasi-irréversible.

Fort heureusement, il est possible de ne pas se retrouver dans ce schéma là et une seule solution existe : l’activité physique. Même chez vous, il est possible de faire du sport, de faire travailler vos muscles et de gainer votre corps. Quelques minutes par jour suffisent pour travailler et limiter ainsi toutes ces conséquences néfastes.

La prise de poids !

On le sait, pendant le confinement, les français ont pris du poids. Bien trop. Et dès le début, les nutritionnistes étaient stupéfaits de voir les rayons de pâtes être ainsi dévalisés alors que les français auraient dû se tourner vers les fruits et les légumes. Quand on est chez nous, on a plus de temps pour manger, et pas forcément bien manger. Si beaucoup de français se sont découverts une certaine passion pour la cuisine, d’autres se sont contentés de manger des aliments qui ne leur apportent pas tous les nutriments nécessaires pour le corps (il faut respecter un taux de protéines, lipides et glucides). Un nouveau confinement ne sera bénéfique pour vous que si vous vous alimentez correctement.

N’hésitez pas non plus à vous tourner vers des aliments qui viendront booster naturellement votre système immunitaire. Il vous faudra de la vitamine C que vous trouverez dans les fruits et légumes, de la vitamine D (poissons, thon, oeufs…), du zinc et du fer (viande rouge).

Des risques d’anxiété inquiétants

Vous êtes nombreux à avoir été anxieux pendant le confinement et à moins bien dormir qu’habituellement. Et c’est normal, selon les spécialistes. « Cela expose en premier lieu à l’anxiété, en créant une situation de forte inquiétude par rapport à la maladie et de forte incertitude sur la durée du confinement », expliquait Wissam El Hage, professeur de psychiatrie à Tours (Indre-et-Loire) à Francetvinfo.

Mais vous pouvez limiter les effets néfastes de l’anxiété (stress, agacement, dépression) en gardant un rythme habituel comme en temps normal. « Il faut se lever, se doucher, se préparer et avoir un agenda rempli, avec des activités agréables, prévoir du temps de partage, mais aussi se réserver du temps pour soi« . Et surtout, il faut éviter de passer son temps devant les chaînes d’informations pour ne pas faire le plein de nouveauté possiblement stressantes.